Presidente Abelardo De La Espriella despachará desde la Casa de Nariño

El despacho oficial de Abelardo De La Espriella estará ubicado en la Casa de Nariño y no en el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, como inicialmente lo planteó la administración entrante. La noticia fue confirmada a SEMANA por funcionarios del Gobierno nacional.

Hasta ahora, no se han conocido las razones de la decisión del jefe de Estado; sin embargo, se trataría de un asunto de seguridad.

Presidente De La Espriella interrumpió su discurso en Chocó: así reaccionaron la primera dama y la gobernadora

Así las cosas, en el Palacio de Nariño estará ubicada la oficina principal del mandatario, aunque él seguirá moviéndose por las regiones y sus sedes alternas ubicadas en Barranquilla, Cali y Medellín.

Desde campaña, De La Espriella prometió la descentralización de la Presidencia y lo ha cumplido. Por cuenta del terremoto, ha trasladado buena parte de las reuniones clave a las regiones, movilizándose constantemente entre Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.