Presidente Abelardo De La Espriella despachará desde la Casa de Nariño

El despacho oficial de Abelardo De La Espriella estará ubicado en la Casa de Nariño y no en el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, como inicialmente lo planteó la administración entrante. La noticia fue confirmada a SEMANA por funcionarios del Gobierno nacional.
Hasta ahora, no se han conocido las razones de la decisión del jefe de Estado; sin embargo, se trataría de un asunto de seguridad.
Así las cosas, en el Palacio de Nariño estará ubicada la oficina principal del mandatario, aunque él seguirá moviéndose por las regiones y sus sedes alternas ubicadas en Barranquilla, Cali y Medellín.
Desde campaña, De La Espriella prometió la descentralización de la Presidencia y lo ha cumplido. Por cuenta del terremoto, ha trasladado buena parte de las reuniones clave a las regiones, movilizándose constantemente entre Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.