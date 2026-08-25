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Presidente Abelardo De La Espriella despachará desde la Casa de Nariño

El mandatario ubicó su despacho, inicialmente, en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería.

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Redacción Semana
25 de agosto de 2026 a las 7:01 p. m.
Abelardo De La Espriella y Casa de Nariño.
Abelardo De La Espriella y Casa de Nariño. Foto: SEMANA

El despacho oficial de Abelardo De La Espriella estará ubicado en la Casa de Nariño y no en el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, como inicialmente lo planteó la administración entrante. La noticia fue confirmada a SEMANA por funcionarios del Gobierno nacional.

Hasta ahora, no se han conocido las razones de la decisión del jefe de Estado; sin embargo, se trataría de un asunto de seguridad.

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Así las cosas, en el Palacio de Nariño estará ubicada la oficina principal del mandatario, aunque él seguirá moviéndose por las regiones y sus sedes alternas ubicadas en Barranquilla, Cali y Medellín.

Desde campaña, De La Espriella prometió la descentralización de la Presidencia y lo ha cumplido. Por cuenta del terremoto, ha trasladado buena parte de las reuniones clave a las regiones, movilizándose constantemente entre Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.