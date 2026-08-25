Fuerte mensaje de vocera designada de Abelardo De La Espriella por nombramiento de Carolina Soto en la presidencia de la CCI

Carolina Gómez, vocera designada del Gobierno de Abelardo De La Espriella, criticó la designación de Carolina Soto como presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

Soto, economista, fue codirectora del Banco de la República y es conocida ante la opinión pública por ser la esposa de Alejandro Gaviria, exministro de Educación durante la era de Gustavo Petro.

Carolina Soto es nombrada nueva presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura

El nombramiento de Soto se conoció este 25 de agosto, luego de que se oficializara la renuncia de María Consuelo Araújo, que ahora será la embajadora de Colombia en Estados Unidos.

Gómez, la vocera de De La Espriella, no ocultó su molestia y la manifestó en su cuenta de X.

Ella empezó diciendo que Araújo logró un acercamiento amistoso entre el Gobierno y la CCI; pero que Soto tendría lejanía con la nueva administración, lo que podría generar una fractura en la relación entre el gremio y la Casa de Nariño.

“Después del acercamiento amistoso y el colegaje de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en cabeza de María Consuelo Araújo, con el Gobierno del presidente De La Espriella, resulta al menos paradójico que la Junta Directiva de la CCI haya desconocido el mensaje implícito en que del gremio saliera la embajadora ante los EE. UU., y procediera sin víspera a elegir apresuradamente a una persona sin cercanía alguna con el Gobierno”, dijo.

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Gómez anticipó que la decisión que tomó la Junta Directiva generaría problemas en la cercanía del gremio con el Ejecutivo: “Esa relación sufre una fractura muy inconveniente cuando apenas despuntan los cuatro años de la Patria Milagro”, dijo.

La designación de Soto fue unánime y fue vista con buenos ojos por parte de todos los integrantes de la Junta Directiva. Así se informó en un comunicado público: “Su designación representa una garantía de continuidad y estabilidad institucional para la CCI, así como una oportunidad para seguir fortaleciendo el trabajo del gremio en beneficio del sector de la infraestructura del país”.