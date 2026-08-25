Gobernador de Antioquia presenta a las 19 personas más buscadas del departamento

La Gobernación de Antioquia dio a conocer la operación Cazador, estrategia con la que busca ubicar y capturar a las 19 personas más peligrosas del departamento.

Se trata de 16 hombres y tres mujeres que hacen parte de grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, que azotan a los habitantes con homicidios, secuestros, extorsiones y narcotráfico.

Alias Calarcá fue imputado por más de 10 delitos, pero sigue con las órdenes de captura suspendidas

La lista la encabezan los cabecillas de la guerrilla comandada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Además de él, figuran las siguientes personas de esa estructura criminal:

Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo, cabecilla del Frente 36.

Neider Yesid López Urrego, alias Primo Gay, cabecilla del Frente 5.

Luis Antonio Montoya Muriel, alias Jhon Fiera, cabecilla del Frente 4.

Luis Daniel Terán Baldovino, alias Chuzo, integrante del Frente 4.

Camila Andrea Palacios Berrío, alias Samantha, integrante del Frente 4 y jefe de prensa de alias Calarcá.

Dubian Alirio Berrío Possa, alias Diomer, cabecilla del Frente 18.

Varios integrantes de las disidencias de alias Calarcá están entre los más buscados en Antioquia. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Por el lado del Clan del Golfo aparece su máximo cabecilla, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, distinguido por la opinión pública con el alias de Chiquito Malo, a quien solicita la justicia de Estados Unidos por narcotráfico.

De igual manera, la Gobernación de Antioquia pidió perseguir a las siguientes personas ligadas al grupo ilegal:

Elkin Omaña Ramírez, alias Elkin.

Nelson Enrique Guzmán Ruíz, cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

Alias Hugo, cabecilla de la estructura Oliverio Isaza Gómez.

Juan David Berrío Jiménez, alias Fresita, cabecilla de la subestructura General Morales.

Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, cabecilla de la subestructura Pacificadores de Samaná.

Así fueron los combates del Ejército contra el Clan del Golfo en Antioquia. Dos sujetos murieron

Por el ELN figuran cinco individuos: Ofelia de Jesús Angulo Cabezas, alias La Negra, cabecilla del Frente Compañero Tomás; Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias Nelson, cabecilla del Frente Darío Ramírez; Carlos Duván Chavarría Yarce, alias Matías, cabecilla de la compañía Héroes de Tarazá; Luisa Fernanda Roldán Agudelo, alias Verónica, cabecilla del Frente Capitán Mauricio; y Jesús Navarro Robles, alias Omar, cabecilla del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro.

El cartel lo cierra Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, cabecilla de El Mesa, una de las organizaciones delincuenciales con las que el gobierno Petro intentó negociar la Paz total desde la cárcel La Paz del municipio de Itagüí.