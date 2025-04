“Ejercemos gobierno”: habla el heredero de Otoniel y hoy cabecilla principal del llamado Ejército Gaitanista de Colombia

“El Estado debe avanzar en la provisión de servicios sociales. También debe ajustar las funciones de la Policía y la justicia para que resuelvan las necesidad (sic) de seguridad, de soluciones legales que afronta la gente en las regiones. El Estado no sabe cómo resolver un pleito entre vecinos, las deudas entre los negocios informales, los problemas de convivencia de los campesinos, etc. Debe adecuar sus instituciones, sus funcionarios y sus servicios para que sean adecuados a la cultura y los recursos que poseen los civiles que viven en las regiones aisladas donde ocurre la guerra”.

“Nos preocupa, e insistimos en ese punto, que el presidente no pareciera estar coordinado con el comisionado de paz. Lo que hablamos con Álvaro Jiménez no pareciera ser una política en la que el presidente estuviera comprometido. Petro no pareciera jugar si capital político por hacer la paz, no solo con nosotros sino con otros grupos que tenemos toda la voluntad de dejar la guerra”.

J. A.: “Lo que hemos dicho siempre. Aspiramos a la justicia transicional, pero aquella que sí brinde garantías jurídicas y personales a nuestra tropa y una reparación digna a las víctimas. No puede pasar que se despilfarraran los proyectos productivos y las tierras que se entregaron en su momento, no podemos repetir los errores en que terminó la ley 975 de 2005”.

“En algo somos enfáticos. Nosotros como combatientes no aspiramos a tener derechos políticos directos, no vamos a exigir curules ni por el estilo, pero sí queremos que el movimiento social que mejoró las condiciones de vida y ha hecho el trabajo de desarrollo social de nuestras comunidades, tienen todo el derecho de participar activamente en la política representativa. El Gobierno no puede pretender que detrás de nosotros no existe un fenómeno político de base que es, incluso, más grande que nosotros; ellos no son nuestros subordinados, tratamos de ayudar por su indeclinable compromiso social”.