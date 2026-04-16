La Fiscalía General de la Nación dio un duro golpe al patrimonio de Mario Élber Garzón Escobar, conocido con el alias de Mario Bros y señalado de ser el articulador de las actividades de narcotráfico del Clan del Golfo.

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Un total de 243 bienes fueron afectados con fines de extinción de dominio por parte de fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscritos a la Delegada para las Finanzas Criminales.

Según detalló la entidad, son 207 predios rurales, 15 inmuebles urbanos, 10 vehículos, dos sociedades, un establecimiento de comercio y otras ocho propiedades ubicadas en Chía, La Vega y Puerto Salgar (Cundinamarca), y en Puerto López y Puerto Gaitán (Meta).

Predios afectados a alias Mario Bros. Foto: Fiscalía

Las investigaciones indican que este hombre habría administrado recursos provenientes del envío de cocaína a destinos internacionales, la ejecución de homicidios, el cobro de extorsiones y el tráfico de armas durante más de 10 años.

Con todo esto, estructuró un esquema en el que ponía los activos a nombre de terceras personas o los mezclaba con capitales lícitos para darles apariencia de legalidad.

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“Estas maniobras permitieron consolidar una organización criminal orientada a blindar el patrimonio ilícito del Clan del Golfo, evitar su rastreo y desviar la atención de las autoridades”, señaló a través de un comunicado.

La Fiscalía precisó que estos bienes superan en valor los 76.000 millones de pesos y fueron afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.

Este fue uno de los predios afectados por la Fiscalía y la Policía. Foto: Fiscalía

Esta no es la primera vez que se llevan a cabo este tipo de acciones en propiedades de este sujeto; en 2022 se ocuparon 102 bienes de Mario Bros, que estaban avaluados en 120 mil millones de pesos.

Con este nuevo golpe se debilita a Garzón Escobar y, al mismo tiempo, al Clan del Golfo, uno de los grupos que más violencia ejerce en el país.