La fortuna y las excentricidades de alias Mario Bros, el multimillonario cabecilla del Clan del Golfo

Mario Élber Garzón Escobar, alias Mario Bros, el señalado articulador de las actividades de narcotráfico del ‘Clan del Golfo’, tenía un listado de propiedades que escondió de las autoridades a través de testaferros. Esos bienes cayeron en una investigación de la Fiscalía.

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Alias Mario Bros amasó una fortuna, producto de las actividades relacionadas con el narcotráfico y a cargo del Clan del Golfo; en criterio de los investigadores, el mayor, articulador de ese grupo criminal y como retribución, construyó un emporio que exhibió sin problemas, casi retando a las autoridades.

“Las actividades investigativas indican que Garzón Escobar habría administrado recursos provenientes del envío de cocaína a destinos internacionales, la ejecución de homicidios, el cobro de extorsiones y el tráfico de armas durante más de 10 años; y estructurado un esquema en el que ponía los activos a nombre de terceras personas o los mezclaba con capitales lícitos para darles apariencia de legalidad”, señaló la Fiscalía.

Luego de una larga investigación, la Fiscalía adelantó un operativo en conjunto con la Dirección de Policía Judicial de la Policía Nacional para ubicar más de 320 bienes que estarían a nombre de alias Mario Bros y de sus testaferros; las propiedades, que de acuerdo con las investigaciones, estarían evaluadas en más de 70.000 millones de pesos.

“Fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscritos a la Delegada para las Finanzas Criminales, en articulación con la Dijin de la Policía Nacional, identificaron 243 bienes, representados en 207 predios rurales, 15 inmuebles urbanos, 10 vehículos, 2 sociedades, 1 establecimiento de comercio y otras 8 propiedades ubicadas en Chía, La Vega y Puerto Salgar (Cundinamarca); y en Puerto López y Puerto Gaitán (Meta)”, dijo la Fiscalía.

De acuerdo con Juan Felipe Cárdenas, director especializado de extinción de derecho de dominio de la Fiscalía, los bienes objeto de los procesos fueron afectados con medidas cautelares de embargo, para evitar su venta o comercialización mientras avanza la judicialización en extinción de dominio.

“Estas maniobras permitieron consolidar una organización criminal orientada a blindar el patrimonio ilícito del ‘Clan del Golfo’, evitar su rastreo y desviar la atención de las autoridades”, dijo el funcionario.

Alias Mario Bros, cabecilla del Clan del Golfo era considerado el multimillonario de esa organización criminal. Foto: Suministrada (API)

Se trata de un contundente golpe a las finanzas del Clan del Golfo, y en esta oportunidad, quien era considerado el multimillonario de esa organización criminal.