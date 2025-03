Del Clan del Golfo al Ejército Gaitanista de Colombia: así se fortaleció ese grupo criminal en medio de la paz total

Investigadores de la Dirección de Inteligencia de la Policía confirmaron que la información consignada allí es altamente sensible, pues la situación que lograron identificar los agentes encubiertos muestra que el país regresó unos 20 años atrás, cuando los grupos criminales estaban sacándole ventaja a la fuerza pública.

Incluso en los documentos de la Defensoría del Pueblo se le da el trato de Ejército Gaitanista de Colombia y no de Autodefensas Gaitanistas. Su fortaleza en terreno está en la región Caribe y en el noroccidente del país.

El plan

Las instrucciones para la expansión del Clan del Golfo han salido de las unidades más poderosas, que se encuentran en Chocó y Magdalena Medio, desde donde ordenaron la toma a sangre y fuego en regiones donde no son fuertes, como Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

La reconfiguración del Clan del Golfo como Ejército Gaitanista tiene un propósito especial, según expertos. Para el general del Ejército en retiro Gustavo Matamoros, la intención es lograr una postura de ventaja ante el Gobierno que los llamó a negociar la paz. “Lo de nombrarse como ejército es para ganar estatus, para mostrarse fuertes ante las negociaciones. No es lo mismo llegar como un clan a llegar como ejército”, explicó el general Matamoros.

Pero indicó que no se puede desconocer el fortalecimiento que ha tenido el Clan del Golfo últimamente, en especial durante el Gobierno Petro. “El Clan del Golfo ha venido creciendo no solo en hombres, sino en el apoyo de la población en ciertas áreas, como ocurrió con las Farc. Han logrado cooptar a la gente en los territorios; allá dependen económicamente de ellos y no del Estado”.