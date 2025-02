Sin embargo, Petro arremetió en contra de esa guerrilla, relacionándolos con actividades de narcotráfico. “La guerrilla dejó de ser en Colombia como insurrección armada contra el Estado. Aquí nadie está peleando contra el Estado, se están tomando el Estado. No hay una insurgencia contra el Estado, hay un business (negocio). Y por eso, sentimos que cuando vamos a golpearlos el puño desaparece porque queda en un socio de los delincuentes, a nombre del Estado (…) guerrilleros del ELN cargando juntos los camiones de cocaína, pues así no vamos a acabarlos”, dijo Petro.

“Somos una guerrilla que nos llamamos el ejército del pueblo y nuestros planteamientos son muy grandes, verdaderamente de cambio. Y no se van a discutir en dos o tres días. T al vez el presidente Petro tenga en su imaginación que se puede hacer, pero no lo acompaña el Gobierno que tiene”, afirmó.

Alias Andrey, jefe del frente 33 del Estado Mayor Central, tiene una opinión similar. “50 años, 60 años de conflictos para resolverlos en dos años, más los antecedentes recientes, como el proceso de La Habana, donde se cumplió con la desmovilización del movimiento guerrillero, pero no con lo planteado en la implementación. Poner fechas para la paz sería irresponsabilidad. La paz no tiene carreras”, mencionó en una entrevista reciente con SEMANA .

Ceballos dijo que lo que se debe buscar es la voluntad real de los grupos armados en armas. “El Gobierno se equivocó porque solamente fue consciente de su voluntad de paz, pero no verificó nunca la voluntad de paz de las contrapartes, no solamente estoy hablando del ELN, sino de todos los otros grupos que son casi 15 o 16 mesas con las cuales realmente no se ha logrado un avance, en cambio, quienes han avanzado son los propios grupos armados”, agregó el ex alto comisionado para la paz.