Hombre caminó cuatro días para denunciar atrocidades del Clan del Golfo: “Me dieron la orden de matar”

“Ellos me dijeron que yo ya no podía devolverme para donde mi familia porque ya estaba con ellos”, agregó Ramírez. Él se refiere al Clan del Golfo, la organización delincuencial que lo engañó, secuestró y atormentó para que se pusiera un fusil en el hombro y defendiera las banderas de los narcotraficantes con su vida.

“Ellos me dieron una orden a mí de matar a un chico que había llegado nuevo, como que se quería ir para su casa. Esa orden no la acepté”, detalla Juan Carlos. Por la posición que asumió, el comandante pidió su asesinato y se alcanzó a fugar antes de que se materializara. “Si me van a matar, que me maten corriendo”, pensó.