La elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) este martes, 25 de agosto, pone a prueba los poderes al interior de varios partidos políticos.

Uno de ellos, la Alianza Verde, donde se libran, al menos hasta la tarde de este martes, fuertes tensiones entre el sector del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el del senador Ariel Ávila, ambos pertenecientes a la casa política.

Si nada extraordinario ocurre, el partido político llegará dividido a la elección de magistrados. Y los senadores y representantes de Amaya —la gran mayoría— votarán por el abogado José Salamanca, según lo confirmó la colectividad en un comunicado de prensa divulgado en la noche de este lunes sin el visto bueno de los verdes petristas, entre ellos, Ariel Ávila.

El senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Del otro lado, Ávila respalda la aspiración del exministro del Interior y exembajador de Brasil, Guillermo Rivera, postulado por el movimiento En Marcha.

Rivera se convirtió en la tercera opción que tiene el Pacto Histórico para poner igual número de escaños en el Consejo Nacional Electoral. Es santista y durante los últimos cuatro años respaldó al presidente Gustavo Petro.

Tal y como están las cosas, el pulso lo ganará el candidato de Carlos Amayo, considerado el barón político en ese partido.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Foto: juan carlos sierra-semana

Guillermo Rivera, aliado del exministro Juan Fernando Cristo, sin la mayoría de los votos de la Alianza Verde, no tiene garantizado el cupo en el CNE.

Recordemos que tocó las puertas en las curules de paz este fin de semana y se las cerraron.

El representante por las víctimas, Rodrigo Tovar, escribió en su cuenta de X: “Lo de Guillermo Rivera es increíble. Lo he dicho varias veces: la doble moral tiene jodida la política en nuestro país”.

“Les cuento, hace un mes despotricaba de las curules de paz por nuestra manifestación de apoyo decidido al Gobierno de Abelardo De La Espriella. Hoy, el mismo señor Guillermo Rivera ha llamado uno a uno a varios colegas representantes de las curules de paz (los mismos que para él hace un mes éramos lo peor de la política colombiana) a rogarles lo acompañen para llegar a ser magistrado del CNE”, añadió.

Jorge Tovar, Guillermo Rivera y el Consejo Nacional Electoral. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

Tovar remató: “Según Rivera, somos los peores del mundo por apoyar la patria milagro, pero pasamos a ser los mejores si lo apoyamos a llegar al CNE. No, señor, con las curules de paz no va a jugar, no se vista que no va”.

SEMANA conoció que en la puja de la Alianza Verde se metió el sector de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, en favor de Guillermo Rivera y el senador Ariel Ávila.

Al fin y al cabo, la excandidata presidencial tiene un interés particular: que el CNE apruebe la escisión de la Alianza Verde propuesta por la representante Catherine Juvinao y que le garantizaría a ella y a su esposa, la exsenadora Angélica Lozano, un partido político.

La exprecandidata presidencial Claudia López. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El interés de Claudia López ha motivado a algunos indecisos a inclinarse por el magistrado que apoyará el ala de Carlos Amaya.

Al final de la tarde, cuando el Congreso elija a los nuevos magistrados, el país conocerá quién ganó la puja al interior de los verdes.