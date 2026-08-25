Gobierno de Abelardo De La Espriella pagó deudas que dejó Gustavo Petro en hospital departamental del Chocó

Uno de los departamentos más golpeados por el terremoto fue el Chocó y, por esa razón, el Gobierno de Abelardo De La Espriella está solucionando todos los problemas que dejó la administración de Gustavo Petro en varios sectores.

Este martes 25 de agosto se conoció que el Ejecutivo giró unos 13.900 millones de pesos con los que se pagaron los salarios de los empleados, se compraron medicamentos y se reactivó el servicio de urgencias en el Hospital Departamental San Francisco de Asís.

La información la dio a conocer el recién designado agente interventor de la ESE pública, Ovidio Garrido. “Esto va a permitir pagarle al personal asistencial 4 meses a partir del momento en que se incorporan los recursos a la institución. Esto además va a permitir también más compra de insumos, de medicamentos, de hemoderivados y de material de osteosíntesis”, dijo.

Aseguró que al personal médico se le debía hasta tres meses de salario y que no contaban con los insumos necesarios para adelantar sus procedimientos médicos.

Así mismo, explicó que la ministra de Salud, Ana María Vesga, fue la encargada de tramitar los recursos para que este hospital no tuviera más inconvenientes.

El presidente Abelardo De La Espriella dijo que el Chocó será una de sus prioridades y el sector de la salud debe estar fortalecido para atender la situación que se está viviendo.

“Hemos recibido mucho medicamento e insumo médico quirúrgico. Nos han ayudado con uno que otro equipo, con sangre. Entonces, esto ha permitido no interrumpir la prestación del servicio. Al contrario, fortalecerla cada vez más”, reiteró Garrido.