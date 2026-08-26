La Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo) entregó más de 8 toneladas de asistencia para atender a las familias afectadas por el reciente sismo que sacudió a varias regiones del país.

Los cargamentos están compuestos por alimentos de primera necesidad, agua potable, medicamentos y colchonetas. Los recursos fueron destinados principalmente a Cali, en Valle del Cauca, y Quibdó, en Chocó, con el objetivo de contribuir a las condiciones de habitabilidad temporal de los hogares damnificados.

Ante la emergencia, Aldesarrollo y sus organizaciones aliadas hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener activa la solidaridad y continuar con la recolección de ayudas. La organización señaló que los aportes permitirán movilizar recursos esenciales hacia las zonas afectadas, especialmente en el departamento del Chocó, donde persisten necesidades derivadas del sismo.

Aldesarrollo entrega más de 8 toneladas de ayuda a familias afectadas por el sismo Foto: Aldesarrollo / API

La entidad también informó que esta primera entrega hace parte de una respuesta que continuará durante las próximas semanas. Para ello, mantendrá activas las rutas de recolección y los procesos logísticos destinados al traslado de nuevos recursos.

Según Aldesarrollo, la continuidad de estas acciones busca mantener el flujo de asistencia hacia las comunidades afectadas mientras avanzan las labores de atención y recuperación.

La organización reiteró que la respuesta se mantendrá hasta atender las necesidades identificadas entre las familias damnificadas y sostuvo que la participación ciudadana continuará siendo parte del proceso de recolección de los elementos requeridos para las zonas afectadas.

Con esta primera movilización, la entidad inició una operación de asistencia que contempla nuevos envíos durante las siguientes semanas hacia los territorios que requieren apoyo tras la emergencia.