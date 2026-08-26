Abelardo De La Espriella advirtió que no tolerará montajes contra policías o soldados: “Vine a prestar con ustedes mi servicio militar”

En medio del discurso que dio el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, durante el reconocimiento de la nueva cúpula militar, el mandatario colombiano envió un mensaje de pleno respaldo a los uniformados de las diferentes fuerzas.

En uno de los apartes de la intervención, De La Espriella afirmó que no va a tolerar montajes, trampas o falsos procesos en contra de soldados y policías. Además, indicó que exigirá resultados operacionales.

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“Soldados y policías de la patria, vine a prestar con ustedes mi servicio militar durante cuatro años; no voy a gobernar encerrado en un despacho mientras ustedes se juegan la vida por Colombia, voy a estar con ustedes apoyándolos animándolos y respaldándolos; verán en este presidente a un aliado de todas las horas”, expresó.

También indicó: “Estaré frente a ustedes todos los días mientras que el Señor lo permita y seré el primero en salir en defensa de su honor cuando pretendan mancillarlo a través de montajes, trampas, persecuciones y falsos procesos. Pero ese respaldo no es un cheque en blanco”.

“Exijo disciplina, exijo honor, respeto por la ley, resultados. Resultados. La autoridad de la Fuerza Pública será tanto más respetada cuanto más recta sea su conducta”, subrayó el jefe de Estado.

Sobre otro de los temas abordados, De La Espriella recalcó: “Que quede muy claro, en este país no hay disidentes, grupos subversivos, ni alzados en armas, mucho menos estructuras con legitimidad política. En mi Gobierno está absolutamente prohibido disfrazar con eufemismos la naturaleza de quienes aterrorizan al pueblo a punta de pistola y dinamita”.

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“Son terroristas y así los vamos a tratar. Aquí no hay espacio para el diálogo. Como lo dije el día de mi posesión, esa opción está agotada. Los que quieran abandonar la criminalidad pueden someterse a la justicia a través de los mecanismos establecidos por la ley, pero quienes persistan en la violencia, continúen atacando a Colombia y sigan creyendo que pueden doblegar al Estado mediante el terrorismo, recibirán su merecido en el campo de batalla”, puntualizó al referirse a su estrategia de seguridad.