Cartagena será ciudad piloto contra la trata de personas: estos fueron los compromisos del Gobierno de Abelardo De La Espriella

Días después de la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente, Cartagena recibió la primera visita ministerial de su Gobierno. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se reunió con el alcalde Dumek Turbay y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, para definir una agenda conjunta de proyectos.

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Seguridad, turismo sexual, bloqueos y nuevos proyectos para la ciudad estuvieron entre los temas centrales de la reunión entre los funcionarios. Foto: Suministrada

Uno de los principales anuncios fue que Cartagena será la ciudad piloto de una estrategia transnacional contra la trata de personas y el tráfico sexual, que, según Lara, contará con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos.

“Cartagena es la ciudad turística por excelencia, por lo que es prioridad nacional garantizar el respeto que merece frente a depredadores sexuales”, aseguró el ministro, quien afirmó que el objetivo será prevenir, perseguir y desmantelar las redes dedicadas a estos delitos.

Más cámaras para Cartagena

Otro asunto abordado fue el déficit de cámaras de videovigilancia. La administración distrital calcula que necesita cerca de 600 nuevos equipos para fortalecer la cobertura de las tres localidades de Cartagena.

Lara anunció que se priorizará un proyecto para instalar cámaras inteligentes en zonas de alta afluencia como el Centro Histórico y el Gran Malecón del Mar.

Gobierno prepara un “superdecreto” contra bloqueos

Durante la reunión, Lara también reveló que el Gobierno De La Espriella trabaja en una nueva norma para reunir y reorganizar las disposiciones existentes frente a bloqueos y manifestaciones que afecten el orden público.

“Es una norma que busca racionalizar todos los decretos alusivos a este tema, en aras de crear reglas y fortalecer la intervención para neutralizar bloques ilegales y desarticular manifestaciones irregulares”, explicó.

Dumek Turbay, Rodrigo Lara y Yamil Arana. Foto: Foto suministrada.

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Retomarán la estación de Bomberos de Mamonal

Finalmente, el Gobierno se comprometió a retomar el proyecto para construir una nueva estación de Bomberos en la zona industrial de Mamonal, iniciativa que no logró concretarse durante la administración anterior.

La infraestructura estaría ubicada sobre la Variante Mamonal–Gambote, en la zona franca La Candelaria; además de atender emergencias industriales, funcionaría como centro especializado de entrenamiento para los bomberos.