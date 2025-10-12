Suscribirse

Cauca

Operación Perseo en el Cauca: este el balance que entregan las Fuerzas Militares en su lucha contra los ilegales

Hubo 61 afectaciones registradas contra estructuras armadas ilegales durante 2025.

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

12 de octubre de 2025, 10:33 p. m.
Avanza la Operación Perseo en El Plateado
Avanza la Operación Perseo en El Plateado | Foto: Colprensa

Las Fuerzas Militares entregaron este domingo, 12 de octubre, un balance de la denominada operación Perseo, en la que atacaron fuertemente a los grupos armados ilegales que colocaban en jaque la seguridad de las comunidades en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la información entregada desde el Ministerio de Defensa Nacional, no cesaron las operaciones y las afectaciones en contra de las disidencias de las Farc y en contra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que delinquen en el Cauca.

“Pese al ataque con drones y explosivos por las disidencias de alias Mordisco, del 17 de febrero, la infraestructura hospitalaria fue restablecida y fortalecida con nuevos equipos biomédicos. En total, la inversión en salud en el Cañón del Micay asciende a $ 182.000 millones”, sostuvieron.

Este grupo de soldados se suman a las acciones militares que se adelantan en el marco de la operación Perseo, con la cual el gobierno de Gustavo Petro pretende tener el control del Cañón del Micay.
Este grupo de soldados se suman a las acciones militares que se adelantan en el marco de la operación Perseo, con la cual el gobierno de Gustavo Petro pretende tener el control del Cañón del Micay. | Foto: Ejército Nacional

Por su parte, Pedro Sánchez, Ministro de Defensa, indicó que “transformar territorios que llevan décadas sumergidos en la economía del narcotráfico no se logra en un año. Requiere persistencia, acción unificada del Estado. La tarea no es fácil, pero vale la pena por el futuro de nuestra gente”.

Para el jefe de esta cartera, esto no ha sido fácil, pero sostuvo que seguirán trabajando para sacar a las comunidades de los hechos violentos.

“Llevamos ya un año de la mano de la comunidad en El Plateado y La Hacienda, corregimientos de Argelia y El Tambo, respectivamente. Eso no ocurría hace décadas. Lo que parecía imposible, lo estamos haciendo posible”, afirmó.

Algunos de los resultados operativos en medio de esta ofensiva son:

  • 401 artefactos explosivos improvisados destruidos.
  • 359 minas antipersonal neutralizadas.
  • 288.554 municiones incautadas.
  • 21 armas largas y 18 armas cortas recuperadas.
  • 223 granadas destruidas.

Del mismo modo, precisaron que no solo han sido ataques contra los criminales, sino que también le han entregado ayuda humanitaria a las comunidades que viven en este departamento azotado por la violencia.

  • Más de 80 toneladas de ayudas humanitarias entregadas.
  • 2.500 regalos distribuidos durante diciembre de 2024.
  • Restablecimiento de la conectividad celular en áreas rurales.
  • Rehabilitación de la vía principal y construcción del puente militar ‘La Esperanza’, que une los corregimientos de La Hacienda y El Plateado.
  • Mantenimiento de redes de acueducto y suministro básico de agua potable.
Operación Perseo logra el rescate de dos menores en El Plateado, Cauca
Operación Perseo logra el rescate de dos menores en El Plateado, Cauca. | Foto: Ejercito Nacional

Se conoció que desde el Ministerio de Salud colocaron en funcionamiento el Hospital Móvil de El Plateado, con servicios de segundo nivel y una inversión superior a $ 8.000 millones en dotación y operación.

De igual manera, avanzan la construcción del nuevo hospital de El Plateado, con un 15 % de avance físico y una inversión de $ 22.458 millones, en beneficio de más de 10.800 habitantes.

