Operación Perseo en el Cauca: este el balance que entregan las Fuerzas Militares en su lucha contra los ilegales

Las Fuerzas Militares entregaron este domingo, 12 de octubre, un balance de la denominada operación Perseo, en la que atacaron fuertemente a los grupos armados ilegales que colocaban en jaque la seguridad de las comunidades en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la información entregada desde el Ministerio de Defensa Nacional, no cesaron las operaciones y las afectaciones en contra de las disidencias de las Farc y en contra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que delinquen en el Cauca.

“Pese al ataque con drones y explosivos por las disidencias de alias Mordisco, del 17 de febrero, la infraestructura hospitalaria fue restablecida y fortalecida con nuevos equipos biomédicos. En total, la inversión en salud en el Cañón del Micay asciende a $ 182.000 millones”, sostuvieron.

Por su parte, Pedro Sánchez, Ministro de Defensa, indicó que “transformar territorios que llevan décadas sumergidos en la economía del narcotráfico no se logra en un año. Requiere persistencia, acción unificada del Estado. La tarea no es fácil, pero vale la pena por el futuro de nuestra gente”.

Hace un año, el suroccidente del país alzaba la voz pidiendo presencia real. Hoy, gracias a la Operación Perseo, las palabras se convirtieron en hechos.



✅ 25 kilómetros de vías terciarias intervenidas

✅ 360 metros cúbicos de escombros removidos para nuevas obras

Para el jefe de esta cartera, esto no ha sido fácil, pero sostuvo que seguirán trabajando para sacar a las comunidades de los hechos violentos.

“Llevamos ya un año de la mano de la comunidad en El Plateado y La Hacienda, corregimientos de Argelia y El Tambo, respectivamente. Eso no ocurría hace décadas. Lo que parecía imposible, lo estamos haciendo posible”, afirmó.

Algunos de los resultados operativos en medio de esta ofensiva son:

401 artefactos explosivos improvisados destruidos.

359 minas antipersonal neutralizadas.

288.554 municiones incautadas.

21 armas largas y 18 armas cortas recuperadas.

223 granadas destruidas.

Del mismo modo, precisaron que no solo han sido ataques contra los criminales, sino que también le han entregado ayuda humanitaria a las comunidades que viven en este departamento azotado por la violencia.

Más de 80 toneladas de ayudas humanitarias entregadas.

2.500 regalos distribuidos durante diciembre de 2024.

Restablecimiento de la conectividad celular en áreas rurales.

Rehabilitación de la vía principal y construcción del puente militar ‘La Esperanza’, que une los corregimientos de La Hacienda y El Plateado.

Mantenimiento de redes de acueducto y suministro básico de agua potable.

Se conoció que desde el Ministerio de Salud colocaron en funcionamiento el Hospital Móvil de El Plateado, con servicios de segundo nivel y una inversión superior a $ 8.000 millones en dotación y operación.