La Alcaldía de Cali anunció una modificación al calendario tributario de 2026 como medida de alivio para los contribuyentes afectados por las dificultades generadas tras el terremoto del pasado 10 de agosto. La decisión contempla nuevos plazos para el pago del impuesto predial, el ICA y el ReteICA, así como para algunas estampillas y tasas distritales.

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Con esta medida, la administración busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en medio de las dificultades que ha atravesado la ciudad en materia de movilidad, comunicaciones y funcionamiento de diferentes sectores después de la emergencia.

Uno de los principales cambios corresponde al impuesto predial unificado. Los contribuyentes que aún no hayan realizado el pago correspondiente a la vigencia 2026 tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de este año para ponerse al día sin que se generen intereses de mora.

La fecha máxima inicialmente establecida para hacer este pago, bajo la modalidad sin descuentos y sin intereses, era el 30 de septiembre. Con la modificación, quienes cancelen la totalidad del saldo pendiente antes de finalizar diciembre podrán hacerlo sin intereses moratorios. A partir del 1.° de enero de 2027 comenzarán a generarse dichos intereses.

Los comerciantes y empresarios también tendrán más tiempo para cumplir con las obligaciones correspondientes al ICA y su retención (ReteICA) del cuarto bimestre, correspondiente a julio y agosto de 2026.

La fecha máxima inicialmente establecida para hacer este pago, bajo la modalidad sin descuentos y sin intereses, era el 30 de septiembre. Foto: Adobe Stock

Las nuevas fechas fueron establecidas de acuerdo con el último dígito del NIT. Para los contribuyentes cuyos números terminen en 1 y 2, el plazo será hasta el 5 de octubre; para los terminados en 3 y 4, hasta el 6 de octubre; los dígitos 5 y 6 tendrán plazo hasta el 7 de octubre; los números 7 y 8, hasta el 8 de octubre; y quienes tengan NIT terminado en 9 y 0 podrán cumplir con la obligación hasta el 9 de octubre.

La Administración Distrital también modificó los plazos relacionados con algunas estampillas y tasas distritales, entre ellas Procultura, Prodesarrollo Urbano, Adulto Mayor, Justicia Familiar y Prodeporte, además de la retención de contribución especial y espectáculos públicos.

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Para el periodo correspondiente a julio, cuyo vencimiento estaba previsto inicialmente para el 11 de agosto, los contribuyentes tendrán ahora hasta el 15 de septiembre de 2026. En el caso del periodo de agosto, que tenía como fecha límite el 10 de septiembre, el nuevo plazo será el 18 de septiembre.

La Alcaldía recordó además que el nuevo Estatuto Tributario de Cali introdujo modificaciones orientadas a facilitar los trámites para los ciudadanos y, en determinados procedimientos municipales, eliminó el cobro de estampillas.