Esta es la alarmante cifra de animales de compañía reportados como desaparecidos en Cali tras el terremoto del 10 de agosto

Cali avanza en la recolección de ayudas humanitarias para las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto, que sacudió al occidente de Colombia con una magnitud de 7.4.

Este miércoles, 26 de agosto, esa entidad territorial reveló el más reciente informe sobre las afectaciones, el diagnóstico de los daños y las labores de atención y recolección de escombros que ha adelantado.

Aseguró que les han sido entregadas 447,5 toneladas de ayudas, que hay 437 personas en alojamientos temporales y que tienen a 1.100 personas como personal activo atendiendo la emergencia.

El terremoto dejó graves afectaciones en Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Además, indicó que el Registro Único Familiar de Emergencias (Rufe) ha registrado que 31.999 familias sufrieron daños y necesidades. Por otro lado, 22.189 familias fueron reportadas como damnificadas en el Registro Único de Damnificados (Rud).

16 días después del sismo, que tuvo como epicentro San José del Palmar (Chocó), en Cali han logrado establecer, a través del cruce de datos con Cruz Roja, Medicina Legal y reportes de familiares, que en esa ciudad permanecen desaparecidas 22 personas tras el sismo.

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En la red de salud de Cali hay 148 personas. Además, se registran 154 personas fallecidas. Según la UNGRD, el terremoto en Colombia ha dejado un total de 331 fallecidos.

Un capítulo aparte tienen los animales de compañía; algunos siguen siendo buscados por sus dueños. De acuerdo con la Alcaldía, en su registro hay 410 animales desaparecidos; además, 227 fueron rescatados y 110 se entregaron en adopción.

El reporte indica que 36 animales de compañía murieron tras el sismo.

Las autoridades caleñas siguen trabajando en 18 puntos de escombros en proceso de atención; han logrado recoger 52.925 toneladas y atender 405 puntos. En lista de espera están otros 66 puntos de escombros por intervenir.

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Las cifras de la UNGRD indican que 16 departamentos y 494 municipios fueron afectados, al igual que 188.381 familias y 406.423 personas. El sismo dejó 4.449 heridos, 240 desaparecidos y 364 rescatados.

Los bomberos han realizado rescates de animales en Cali. Foto: Bomberos Cali

Además, se reportan 186.233 viviendas averiadas, 33.299 viviendas destruidas, 6.310 edificios averiados y 655 colapsados en todo el país. También hay daños en 376 centros de salud, 3.820 centros educativos, 4.399 centros comunitarios, 441 vías, cinco aeropuertos, 119 acueductos, 74 puentes vehiculares y 17 puentes peatonales.