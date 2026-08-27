Preocupación por las nuevas cifras del terremoto: algunas siguen aumentando

Las autoridades han dado una nueva actualización sobre las cifras de afectaciones causadas por el terremoto de la mañana del lunes 10 de agosto, que causó la pérdida de cientos de vidas, además de múltiples daños en la infraestructura de ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Quibdó.

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En el nuevo reporte se identifican 16 departamentos afectados por el sismo; en estos, 496 municipios presentan algún tipo de estrago en sus territorios. Debido a la magnitud del fuerte movimiento telúrico, hasta este 27 de agosto han sido identificadas 193.011 familias y 406.113 personas afectadas.

De la población total impactada, 331 personas han fallecido, 4.449 presentan heridas, 219 se reportan como desaparecidas y 364 han sido rescatadas por medio de labores humanitarias llevadas a cabo por autoridades, voluntarios y organismos de socorro.

Por otro lado, las edificaciones también sufrieron graves daños. 187.839 viviendas se encuentran averiadas y 33.395 resultaron destruidas, situación que ha obligado a varias personas a refugiarse en albergues o en casas de familiares, mientras se espera que avancen las obras de reconstrucción.

Las labores humanitarias tras el terremoto continúan. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

Asimismo, 6.372 edificios presentan afectaciones en sus estructuras y 655 colapsaron totalmente, debido al fuerte terremoto. Infraestructuras destinadas a servicios también han sido reportadas con daños: 377 centros de salud, 4.358 centros comunitarios, 121 acueductos, 76 puentes vehiculares y nueve puentes peatonales.

Además, preocupan los colegios que presentan daños en sus instalaciones; según el reporte, son 3.833 en total. Esta situación ha dejado a varios estudiantes sin la posibilidad de recibir clases, debido al peligro que representa estar dentro de las zonas afectadas.

La movilidad es otro de los sectores que se ha visto con alteraciones, ya que hay 473 vías y 5 aeropuertos con afectaciones por el sismo, hecho que agrava el desplazamiento de las comunidades del área y de los organismos de socorro que se movilizan a los puntos críticos de la emergencia.

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Los animales son otra población que ha sufrido con el terremoto, 2.159 han tenido afectaciones y 2.949 han sido rescatados de las diferentes situaciones de riesgo que se han presentado en los sitios afectados por la emergencia.

Varias ciudades como Cali ya han anunciado el fin de la fase de búsqueda y rescate, por lo que se espera que se comience la etapa de reconstrucción de los territorios damnificados por el sismo, esto con el propósito de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que se vieron perjudicadas.