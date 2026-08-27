El tiempo tendrá un comportamiento variable este jueves 27 de agosto en Colombia.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, se espera un leve descenso de la nubosidad y de las lluvias frente al día de ayer.

Sin embargo, persistirán precipitaciones en diferentes zonas del territorio nacional.

Clima para la semana del 24 al 29 de agosto en Colombia: Ideam predijo las zonas donde más lloverá

Estas son las zonas donde más lloverá

En la región Caribe se prevén cielos entre parcial y mayormente nublados, con posibilidad de lluvias moderadas y localmente fuertes durante la tarde y la noche en sectores de Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba.

En contraste, se espera predominio de condiciones secas en buena parte de La Guajira, Atlántico y Cesar.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el pronóstico contempla nubosidad variable y posibles lluvias ligeras y dispersas, especialmente hacia el sur del archipiélago.

En el Pacífico se anticipa una jornada mayormente nublada, con lluvias moderadas a fuertes principalmente durante la tarde y las primeras horas de la noche en sectores de Chocó, el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En el oriente de esta región habría mayor predominio de tiempo seco. Sobre las aguas del Pacífico colombiano también podrían presentarse lluvias moderadas a fuertes durante la noche.

La región Andina tendrá una mañana con predominio de condiciones secas y cielos entre ligeros y parcialmente nublados.

Sin embargo, en horas de la tarde y al comienzo de la noche aumentaría la nubosidad y podrían registrarse lluvias moderadas a localmente fuertes en sectores de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas y Risaralda.

Mientras tanto, el Ideam estima tiempo mayormente seco en amplios sectores de Quindío, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila.

En la Orinoquía se pronostican cielos entre parcial y mayormente nublados, con lluvias ligeras a localmente moderadas durante la tarde en sectores de Vichada y el occidente de Arauca, Casanare y Meta. En el centro de la región predominaría el tiempo seco.

Para la Amazonía se esperan condiciones mayormente nubladas, especialmente durante la mañana y la noche, acompañadas de lluvias ligeras a localmente moderadas en zonas de Guainía, Vaupés, Caquetá y Putumayo.

En amplios sectores de Guaviare y Amazonas se mantendría el tiempo seco.

La capital tendrá cielos parcialmente nublados y predominio de tiempo seco Foto: Getty Images

¿Cómo estará el clima hoy en las principales ciudades de Colombia?

El pronóstico para las principales ciudades del país muestra una jornada con condiciones variables. Mientras algunas capitales tendrán predominio de tiempo seco, otras podrían registrar lloviznas o lluvias ligeras, especialmente durante la tarde y la noche.