El incendio no solo dejó tierra quemada en Ancuya, Nariño. También golpeó directamente a familias que vivían de lo que producían sus cultivos.

Alrededor de 225 familias campesinas resultaron afectadas económicamente luego de que las llamas consumieran más de 500 hectáreas en zona rural del municipio.

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Las llamas arrasaron cultivos y zonas de vegetación

La emergencia se presentó en el sector rural de Ancuya y afectó terrenos destinados a la producción agrícola, como lo muestran las imágenes de un video viralizado por Blu Radio.

Entre las áreas alcanzadas por el fuego se encuentran cultivos de maíz, caña y café, además de bosques nativos y pastizales.

El impacto para los campesinos va más allá de las hectáreas afectadas por el fuego.

La pérdida de los cultivos significa la disminución de los ingresos de varias familias que dependen directamente de la actividad agrícola.

225 familias quedaron afectadas en su economía por la destrucción de terrenos productivos.

El 25 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres registró para Ancuya un pronóstico de amenaza alta por incendios de la cobertura vegetal.

#Video Un total de 225 familias de campesinos, en su mayoría cultivadores de caña, quedaron sin sustento, luego de que un voraz incendio forestal quemara más de 500 hectáreas de cultivos de maíz, caña, café, bosques nativos y pastizales en zona rural de Ancuya, occidente de… pic.twitter.com/DhZNRhkQX5 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 27, 2026

La situación ya había encendido las alertas de las autoridades

Lo que ocurrió en Ancuya no es un hecho aislado, La Gobernación de Nariño informó el 18 de agosto que el departamento acumulaba 149 incendios forestales reportados y que incluso, en una sola jornada, se habían presentado 11 eventos simultáneos.

Ante esa situación, el departamento declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta para acelerar la respuesta institucional.

La medida contempla $3.500 millones para fortalecer la capacidad de respuesta, principalmente mediante dotación de kits forestales para 32 cuerpos de bomberos y la creación de una brigada de reacción inmediata.

La dimensión de la emergencia también se refleja en los reportes recientes de las autoridades nacionales.

En el balance con corte al 26 de agosto, la UNGRD registró 21 incendios activos en Colombia, cinco de ellos en Nariño.

La emergencia ha obligado a mantener el seguimiento de las condiciones en el municipio mientras los organismos de socorro trabajan para controlar los puntos de fuego.

Mientras continúan las acciones para atender la emergencia, queda pendiente conocer qué medidas se implementarán para respaldar a los agricultores afectados en Ancuya.

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Las familias que perdieron sus cultivos necesitan recuperar su capacidad de producción y sus fuentes de ingreso, por lo que se espera que las autoridades definan y anuncien acciones concretas de apoyo para los productores afectados.

Está pendiente el anuncio de un paquete específico de ayudas económicas o productivas destinado a ellos.