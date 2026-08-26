IUCN Colombia lanza alerta ambiental por sequía y riesgo de incendios forestales; llama a fortalecer la prevención

Colombia enfrenta condiciones de mayor vulnerabilidad ambiental debido a la sequía, las altas temperaturas y la pérdida de humedad de los ecosistemas, factores que pueden favorecer la propagación de incendios forestales y afectar bosques, fuentes de agua, biodiversidad, comunidades y viviendas.

Estremecedoras imágenes de la lucha para apagar los voraces incendios forestales en el Tolima

Ante este escenario, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) Colombia advirtió que la situación no debe ser interpretada como una sucesión de episodios aislados, sino como una señal que requiere fortalecer las acciones de prevención y protección de los ecosistemas.

“Colombia está enfrentando una situación que no podemos seguir interpretando como episodios aislados de calor o incendios. Estamos ante una señal de alerta ambiental que compromete nuestros ecosistemas, nuestras fuentes de agua y nuestra biodiversidad. El fenómeno de El Niño puede agravar las condiciones de sequía, las altas temperaturas y la pérdida de humedad, haciendo que nuestros bosques sean mucho más vulnerables frente al fuego, pero no explica por sí solo todos los incendios forestales. También existen factores humanos, desde quemas que se salen de control hasta acciones deliberadas, y allí tenemos una enorme responsabilidad como sociedad”, afirmó Paloma Carrillo, presidenta del Comité Nacional de IUCN Colombia y directora ejecutiva de ProAves.

IUCN advierte por riesgo de incendios forestales ante sequía y altas temperaturas Foto: IUCN / API

La pérdida de humedad convierte los suelos, bosques y coberturas vegetales en material combustible y puede aumentar la velocidad de propagación de un incendio. Sus efectos también pueden extenderse a los hábitats y poblaciones de aves, mamíferos, reptiles, insectos y plantas, además de degradar los suelos y alterar procesos ecológicos relacionados con la regulación del agua y el clima.

La IUCN Colombia señaló que la recuperación de un bosque no ocurre automáticamente con el regreso de las lluvias. La pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la alteración de los procesos ecológicos pueden generar consecuencias durante años o décadas.

IUCN advierte por riesgo de incendios forestales ante sequía y altas temperaturas Foto: IUCN / API

La organización también llamó la atención sobre un ciclo de degradación en el que la reducción de los bosques disminuye la capacidad de los ecosistemas para regular el agua, mientras que una menor disponibilidad del recurso genera condiciones de mayor vulnerabilidad y aumenta el riesgo de incendios.

Por ello, planteó que la respuesta debe incluir acciones permanentes de prevención, vigilancia y fortalecimiento de la capacidad de respuesta, además de la protección de los bosques existentes, la restauración de áreas degradadas y una gestión más rigurosa del territorio y del recurso hídrico.

“El llamado desde la conservación es muy concreto: debemos actuar antes de que ocurra el incendio. La prevención debe convertirse en una política permanente y no en una reacción frente a la emergencia. Cada hectárea de bosque que protegemos es también una reserva de agua, de biodiversidad y de futuro”, señaló Carrillo.

IUCN advierte por riesgo de incendios forestales ante sequía y altas temperaturas Foto: IUCN / API

El Comité Nacional de Colombia de la IUCN y la Fundación ProAves hicieron un llamado a las autoridades, comunidades, sectores productivos y ciudadanía para asumir la prevención de incendios forestales como una responsabilidad colectiva y permanente.

La protección de los bosques, señaló la organización, también está relacionada con la conservación de fuentes hídricas, especies, servicios ecosistémicos y medios de vida de comunidades, en un país que concentra una alta diversidad biológica.