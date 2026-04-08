Detección temprana de incendios al alcance de la mano: la tecnología que reduce riesgos y mejora la respuesta ante emergencias

La incorporación de herramientas tecnológicas ha transformado la gestión de emergencias como incendios y accidentes industriales, al acelerar de forma significativa los tiempos de respuesta. Gracias a sistemas de detección temprana, análisis en tiempo real y una mejor articulación entre equipos de atención, reduce riesgos, y mejora la protección de las personas y la infraestructura.

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En este contexto, plataformas de monitoreo en tiempo real, gemelos digitales y sistemas SCADA facilitan la visualización integral de las operaciones, lo que permite anticipar riesgos y tomar decisiones más rápidas y precisas.

De acuerdo con Carolina López Pérez, vocera de SACS Group en Latinoamérica, los sistemas inteligentes de detección —como sensores, tecnologías IoT y analítica avanzada— “permiten identificar incidentes en etapas iniciales, activando alertas automáticas y reduciendo significativamente el tiempo” entre el evento y la reacción.

La incorporación de herramientas tecnológicas ha transformado la gestión de emergencias como incendios y accidentes industriales. Foto: Colprensa

Por su parte, también existen alertas de incendios en Google Maps, un recurso clave para la ciudadanía. Esta herramienta, disponible en celulares y navegadores web, permite identificar focos activos y zonas comprometidas casi al instante, brindando información útil para tomar decisiones oportunas.

Esta herramienta no se limita a emitir advertencias, sino que también ofrece información útil para comprender la magnitud de la emergencia, como enlaces a noticias recientes y datos clave de seguridad.

Gracias a sistemas de detección temprana reduce riesgos, y mejora la protección de las personas y la infraestructura. (Foto de referencia) Foto: AFP

Su funcionamiento se apoya en sensores satelitales que monitorean variaciones de temperatura y cambios en el entorno, permitiendo la detección rápida de los focos de incendio y mantener las alertas actualizadas en tiempo real.

Tal y como lo señaló la experta, “la tecnología no solo reduce los tiempos de respuesta, sino que también incrementa la efectividad de las acciones, minimiza impactos y fortalece la seguridad de las personas y las operaciones”.

Su funcionamiento se apoya en sensores satelitales que monitorean variaciones de temperatura y cambios en el entorno Foto: Incendio Teléfono

¿Cómo activar esta función en su celular?

Para acceder a las alertas de incendios desde el celular en Google Maps, los usuarios cuentan con dos opciones sencillas. La primera consiste en ingresar al ícono de ‘Capas’, ubicado en el costado de la aplicación, y activar la función de incendios forestales, lo que permite visualizar en el mapa los focos activos a nivel global.

La segunda alternativa es utilizar la barra de búsqueda: al escribir términos como ‘incendios’, la plataforma sugiere automáticamente zonas afectadas, facilitando la exploración de áreas específicas.

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En ambos casos, al seleccionar uno de los incendios señalados, se despliega información clave como la extensión afectada, el estado del evento y el tiempo desde la última actualización. Además, incluyen enlaces a noticias relevantes y recursos de apoyo en caso de emergencia.

Cuando hay una crisis activa, el sistema también muestra alertas destacadas con datos de seguridad; sin embargo, la precisión de los límites visibles puede variar según el nivel de zoom y la calidad de los datos disponibles, por lo que algunos focos podrían no aparecer en ciertas condiciones.