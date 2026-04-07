Qué hacer cuando el Face ID del iPhone falla y no permite desbloquear el dispositivo: esta es la razón detrás del error

El celular se ha consolidado como un dispositivo esencial en la vida cotidiana, gracias a la amplia variedad de funciones y herramientas que ofrece. Su utilidad abarca desde la comunicación y la búsqueda de información hasta el consumo de contenidos, lo que facilita múltiples actividades diarias.

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Sin embargo, cuando presenta fallas, la experiencia del usuario puede verse afectada, ya que estas impiden su uso normal e interfieren con la interacción con las aplicaciones. Este aspecto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que en el aparato se gestiona información importante, necesaria para tareas como chatear o enviar correos electrónicos, entre otras.

Uno de los inconvenientes más comunes se relaciona con el iPhone, el dispositivo insignia de Apple, utilizado por millones de personas en todo el mundo. En este contexto, Face ID se destaca como una de sus principales funciones de seguridad, diseñada para garantizar que solo el propietario pueda acceder al equipo. No obstante, en ocasiones puede fallar e impedir el desbloqueo del dispositivo. ¿A qué se debe esta situación?

Es importante mantener el celular actualizado para que todas sus funciones marchen correctamente. Foto: Getty Images

Aunque puede generar preocupación, en la mayoría de los casos se trata de errores momentáneos que pueden resolverse con algunos ajustes sencillos. De acuerdo con el sitio oficial de la compañía, el primer paso consiste en verificar si existen actualizaciones disponibles, asegurándose de que el dispositivo cuente con la versión más reciente de iOS. Si el problema persiste, es recomendable revisar la configuración para confirmar que Face ID esté activado correctamente.

Además, para un funcionamiento adecuado, es fundamental que la cámara TrueDepth no esté obstruida por suciedad, fundas o protectores, y que no sea cubierta accidentalmente con la mano. El rostro debe estar completamente visible —ojos, nariz y boca—, dado que elementos como mascarillas o gafas pueden interferir, especialmente si bloquean la luz infrarroja.

En ocasiones el Face ID puede fallar y no funcionar de manera adecuada. Foto: Getty Images

También se aconseja mirar directamente a la cámara y mantener el dispositivo a una distancia adecuada, entre 25 y 50 centímetros. Cabe señalar que, aunque en modelos más recientes Face ID funciona en distintas orientaciones, en otros solo opera en posición vertical.

Si tras estas recomendaciones el problema continúa, se sugiere reiniciar el dispositivo e intentar nuevamente el acceso mediante el código de desbloqueo.