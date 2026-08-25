Volcán Puracé aumenta su actividad sísmica y se mantiene en alerta naranja

El volcán Puracé continúa presentando cambios importantes en su dinámica y permanece en alerta naranja, luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportara un incremento en la energía de las señales sísmicas durante la madrugada de este martes 25 de agosto y dos nuevas emisiones de ceniza.

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De acuerdo con el boletín publicado por el SGC a las 2:20 de la tarde, el comportamiento del volcán sigue marcado por señales asociadas a la dinámica de fluidos dentro de los conductos volcánicos, relacionadas con gases y líquidos provenientes del magma y su interacción con el sistema hidrotermal.

Una de las principales novedades del reporte fue el incremento en el nivel energético de las señales sísmicas de tipo tremor (TR), registrado entre la 1:00 y las 5:40 de la mañana de este martes. Este tipo de actividad continúa concentrándose principalmente debajo del cráter del Puracé, a profundidades inferiores a dos kilómetros.

Aunque en menor proporción, también fueron registrados eventos sísmicos de largo periodo. Por otra parte, los movimientos relacionados con el fracturamiento de roca permanecieron en niveles bajos, tanto en número como en magnitud, y se localizaron a menos de cuatro kilómetros por debajo del edificio volcánico.

A este comportamiento se suma la persistencia de un proceso de deformación lenta del terreno en el sector comprendido entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, fenómeno que continúa siendo monitoreado por los equipos científicos.

Actividad Volcán Puracé Foto: Servicio Geológico Colombiano / API

Durante las últimas horas también se confirmaron visualmente dos emisiones de ceniza mediante las cámaras web de vigilancia. La más significativa se produjo a las 12:58 de la madrugada y alcanzó una altura de aproximadamente 2.600 metros sobre la cima del volcán Puracé.

Esta emisión estuvo relacionada con los reportes entregados por habitantes y vigías comunitarios de la vereda Cristales, en el municipio de Puracé, quienes informaron haber escuchado fuertes ruidos durante el episodio.

El SGC explicó, sin embargo, que se ha presentado una disminución en el número de emisiones de ceniza hacia la atmósfera. Esto no significa que la actividad del volcán haya regresado a niveles normales, pues otros parámetros continúan mostrando alteraciones importantes.

Entre ellos se encuentran los niveles de dióxido de azufre (SO₂), que permanecen por encima del promedio conocido para el Puracé. Asimismo, continúa el incremento de la concentración de dióxido de carbono (CO₂) registrada en el suelo.

Actividad sísmica Volcán Puracé Foto: Servicio Geológico Colombiano / API

En cuanto al comportamiento térmico, el organismo científico indicó que no se han identificado anomalías asociadas al fondo del cráter, de acuerdo con la información disponible en la plataforma satelital MIROVA.

Pese a esta ausencia de anomalías térmicas, el SGC señaló que varios de los valores registrados instrumentalmente durante los últimos días se encuentran entre los máximos alcanzados y superan ampliamente las líneas base establecidas para el comportamiento habitual del volcán.

Por esta razón, el estado de alerta naranja se mantiene vigente, una clasificación que corresponde a un volcán que presenta cambios importantes en los parámetros monitoreados.

El SGC también recordó que durante una alerta naranja pueden presentarse variaciones temporales en los niveles de actividad. Esto significa que algunos indicadores pueden disminuir durante determinados periodos frente a los registros de días o semanas anteriores, pero esta situación no debe interpretarse como un retorno a condiciones estables.

Para avanzar hacia una eventual alerta amarilla, será necesario contar con un periodo prudente de observación que permita analizar todos los parámetros monitoreados y establecer tendencias que indiquen una estabilidad confiable.

Ante el comportamiento actual, las autoridades reiteraron la recomendación de no acercarse a las zonas de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido a que pueden presentarse de manera repentina emisiones de ceniza o gases que representen un riesgo para las personas.

El Servicio Geológico Colombiano también pidió a la comunidad evitar la difusión de información no confirmada y consultar únicamente los boletines emitidos por la entidad y por los organismos que hacen parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Mientras permanece la alerta naranja, el SGC continuará con el monitoreo permanente de la cadena volcánica Los Coconucos y entregará nuevos reportes sobre cualquier modificación relevante en la actividad del Puracé.