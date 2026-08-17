Caída de ceniza del volcán Puracé obligó a suspender las operaciones en el aeropuerto de Popayán: esto dijo la Aerocivil

La Aeronáutica Civil informó, en la mañana de este lunes, que el aeropuerto Guillermo León Valencia, que sirve a la ciudad de Popayán, suspendió las operaciones aéreas debido a la presencia de ceniza del volcán Puaré.

Ordenan cierre temporal de sectores del Parque Nacional Puracé por aumento de la actividad volcánica

“Debido a la presencia de ceniza volcánica del volcán Puracé en Popayán, las operaciones en el Aeropuerto Guillermo León Valencia se encuentran suspendidas. Seguiremos monitoreando de cerca las condiciones meteorológicas y de la pista junto con el Servicio Geológico Colombiano”, escribió la entidad a través de sus canales digitales.

De acuerdo con el último informe sobre la actividad del volcán Puracé, emitido por el Servicio Geológico Colombiano, todavía persiste el predominio de señales sísmicas asociadas a la dinámica de los fluidos en los conductos volcánicos.

La entidad indicó que la sismicidad asociada al fracturamiento de roca se ha mantenido en valores muy bajos, tanto en número como en magnitud, y se localiza a un kilómetro por debajo del cráter.

Hasta las 2:00 de la tarde de este domingo se habían registrado siete emisiones de ceniza del volcán Puracé, las cuales no tuvieron una confirmación visual por parte de las cámaras web, debido a las adversas condiciones atmosféricas en la parte alta.

Volcán Puracé continúa en alerta naranja: Servicio Geológico Colombiano entregó el reporte más reciente

De acuerdo con el informe, se recibieron reportes de caída de ceniza desde el municipio de Puracé, en las veredas El Consuelo y 20 de Julio, así como en la zona urbana de Coconuco.

“Los valores que se vienen registrando instrumentalmente en el volcán durante los últimos días son los máximos alcanzados, superando ampliamente los calculados en las líneas base de comportamiento y, por lo tanto, representan una alteración importante en su dinámica, por lo que el volcán continúa en estado de alerta naranja”, indicó el SGC.

La entidad recordó que mientras se mantenga este estado de alerta es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable.

Volcán Puracé. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Servicio Geológico Colombiano

De acuerdo con los expertos, para realizar el cambio al estado de alerta amarilla se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable.

El Servicio Geológico Colombiano recomendó a la comunidad no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes, ya que, de forma repentina, pueden ocurrir emisiones de ceniza o de gases que representan un gran riesgo.