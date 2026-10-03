Habitantes afectados revelan en SEMANA nuevos detalles de la emergencia que dejó bajo el agua a La Espriella, Nariño

La emergencia provocada por el desbordamiento del río Caunapí en el corregimiento de La Espriella, zona rural de Tumaco, Nariño, dejó a miles de habitantes afectados y un panorama de viviendas, calles y establecimientos cubiertos por el agua y el lodo.

Alerta en La Espriella, Nariño, por violenta inundación: “La situación va agravándose”

La creciente súbita ocurrió en medio de fuertes lluvias y elevó el nivel del río hasta ingresar a numerosas viviendas.

La comunidad del Consejo Comunitario Local Los Amigos de Espriella asegura que las precipitaciones comenzaron la noche del viernes y que el agua avanzó rápidamente por el corregimiento.

Muebles, electrodomésticos, vehículos, animales y cultivos de pancoger, entre ellos cacao, plátano y yuca, resultaron afectados, según el reporte de los habitantes.

Emergencia en La Espriella, Nariño: el río Caunapí se desbordó y el agua avanzó hasta las viviendas. Cerca de 3.000 personas están afectadas. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/n4uz6SQfbH — Revista Semana (@RevistaSemana) October 3, 2026

Jefferson Segura, habitante de la zona, líder del Consejo Comunitario Local Los Amigos de Espriella y quien registró en video parte de la emergencia, le explicó a SEMANA que el nivel del río comenzó a descender, aunque la cantidad de agua sigue siendo considerable.

“Pues en este momento el río ya bajó un poco, todavía tiene buena agua, harta agua, pero ya bajó un poco”, señaló Segura.

Mientras la comunidad intenta recuperar lo que quedó en pie, las labores se concentran ahora en retirar el lodo y las impurezas que dejó la creciente.

El líder comunitario explicó que en La Espriella existen dos alarmas instaladas para advertir sobre posibles emergencias. Sin embargo, destacó que la comunicación entre los habitantes sigue siendo fundamental para reaccionar ante una creciente:

“Lo más preciso es que el voz a voz de nuestra gente es la que hace que rápidamente podamos reaccionar”.

La emergencia se presentó mientras continuaban las lluvias y aumentaba el nivel del río. Foto: Redes sociales

Segura también manifestó preocupación por la falta de un sitio destinado a recibir a las familias damnificadas. “Nosotros como comunidad no contamos con un lugar definido para refugiar a las familias afectadas”, afirmó.

Según su testimonio, hasta el momento de la declaración tampoco había recibido comunicación de autoridades municipales, departamentales o nacionales.

“Parece como que nosotros no fuéramos colombianos, porque aquí nadie se percata de la situación que nosotros vivimos”, expresó.

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La comunidad pide atención para las familias que perdieron sus pertenencias y quedaron sin condiciones para regresar a sus viviendas.

Además, solicita que se establezca un diálogo con las autoridades para buscar soluciones frente a las inundaciones, que, según los habitantes, se presentan de manera recurrente en esta zona del Pacífico nariñense.