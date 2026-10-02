Alarma en Santander: incendio forestal toma fuerza y se acerca a viviendas de la zona

Un voraz incendio forestal mantiene en alerta máxima a la comunidad del municipio de Sabana de Torres, en el departamento de Santander.

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La conflagración, que inició en la cobertura vegetal de la zona rústica, se propagó de forma acelerada debido a los vientos y las condiciones del terreno, alcanzando a consumir aproximadamente 10 hectáreas de vegetación en pocas horas.

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La mayor preocupación de los pobladores se concentra en el sector conocido como el Matadero, donde la línea del fuego avanza a pasos agigantados y se ubica a escasos 20 metros de varias estructuras residenciales.

Ante la velocidad de la emergencia, habitantes de la zona e integrantes de los equipos de auxilio unieron esfuerzos en un primer momento para crear cortafuegos e intentar frenar el paso de las llamas hacia fincas y viviendas aledañas.

Suspensión de labores de rescate por motivos de seguridad

A pesar de los esfuerzos desplegados para sofocar los focos de calor, la complejidad de la situación obligó a modificar la estrategia de contención.

Noticias RCN confirmó que el cuerpo de bomberos que atendía la conflagración debió retirarse del lugar de los hechos durante la noche debido a la falta de garantías de seguridad en la zona afectada.

Los organismos de socorro precisaron que las maniobras operativas de mitigación y control del fuego se reanudarán a primera hora del sábado 3 de octubre.

La reactivación de las tareas de apagado se adelantará en coordinación y con el acompañamiento en terreno de efectivos de la Policía Nacional para salvaguardar la integridad de los socorristas y respaldar las labores de evacuación si se requiere.

Incertidumbre y falta de reporte de las autoridades

A la par con la angustia de los habitantes de las fincas y barrios contiguos, existe descontento ante la falta de vocería gubernamental sobre la dimensión real del desastre.

Hasta el momento, ni la administración municipal de Sabana de Torres ni la Gobernación de Santander han emitido una declaración formal o reporte consolidado acerca de los daños materiales o ambientales ocasionados por la conflagración.

Se espera que en el transcurso de las próximas horas las autoridades locales y la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo entreguen un balance oficial del incendio.

De igual forma, la ciudadanía aguarda el anuncio de nuevas medidas de apoyo institucional que permitan enviar refuerzos y maquinaria pesada para contener definitivamente el fuego durante la jornada matutina del sábado.