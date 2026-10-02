Periodista que había sido desaparecido en Antioquia fue hallado sin vida

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) confirmó la muerte de Julián Hincapié, periodista y líder social del municipio de Anorí, Antioquia, que había sido reportado como desaparecido el 10 de septiembre.

“Hoy, 2 de octubre, según información recibida por parte de la comunidad, fue hallado sin vida el cuerpo de Julián Hincapié, líder y comunicador comunitario. El hallazgo ocurrió en el sector conocido como La Chinca”, dijo ese gremio periodístico.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) dio a conocer que Julián fue reportado como desaparecido luego de dirigirse hacia el sector de Las Lomitas, en Anorí.

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El diario El Colombiano reveló que Hincapié había sido visto “acompañado de un vecino que había conocido hacía poco, con el encargo de llevar un mercurio para labores de minería de oro al sector de Las Lomitas”.

Al ser entrevistada por ese medio, Katy Zapata, la pareja de Julián, dijo que el vecino había regresado a su casa solo y que había dudado de sus respuestas.

”Yo le pregunté y él lo que me dijo fue que Julián se había devuelto en una moto. Y yo fui a preguntar por allá y nunca, nunca, nunca lo vieron. A Julián sí lo vieron subir con él, pero nunca bajar”, relató.

Desde ese momento, sus familiares y las autoridades estaban en su búsqueda.

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Julián es el segundo periodista asesinado este año en Antioquia, donde la Flip ha documentado graves casos de atentado contra la libertad de prensa.

“En lo corrido del año, en el departamento de Antioquia se han registrado 47 agresiones contra periodistas, de las cuales 14 son amenazas. Le solicitamos a las autoridades continuar con la búsqueda efectiva de Hincapié”, manifestó la Flip.

Recuperan el cadáver de Mateo Pérez Rueda, periodista asesinado en Briceño. Foto: Suministrado a SEMANA.

El otro caso es el de Mateo Pérez Rueda, ultimado por el frente 36 de las disidencias de las FARC en Briceño.

La Fiscalía pudo establecer que el director del medio digital El Confidente, de Yarumal, se estaba movilizando en una motocicleta hacia la vereda Palmichal para desarrollar actividades relacionadas con su trabajo cuando fue interceptado por hombres armados que eran integrantes de las disidencias.

“Posteriormente, fue trasladado hasta una escuela del sector y asesinado, en hechos ocurridos el pasado 5 de mayo de 2026”, detalló el ente investigador.

Mateo Pérez Rueda, según el ente acusador, fue llevado hasta un colegio que se encuentra en un caserío. En ese momento, habría aparecido alias Víctor Chalá, quien presuntamente comenzó a interrogarlo sobre los motivos de su presencia en el territorio.

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“Alias Víctor Chalá habría llegado al lugar, intimidado al periodista para que explicara su presencia en la zona y las actividades que desarrollaba, y arrebatado el teléfono celular para revisar las conversaciones recientes”, señaló la Fiscalía.

Después de revisarle su teléfono celular, Mateo fue señalado de colaborador de la fuerza pública y posteriormente asesinado.

“Las evidencias indican que Chalá Torrejano presuntamente disparó contra Pérez Rueda para obligarlo a entregar información y, ante su negativa, ordenó a los integrantes de su estructura cavar un hueco y causarle la muerte”, indicó la Fiscalía.

Chalá Torrejano fue detenido después y está en la cárcel.