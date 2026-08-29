Clan del Golfo secuestra a cuatro personas en Anorí, Antioquia: entre ellas se encuentra el presidente de la JAC

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la noticia del secuestro de cuatro personas en el corregimiento de Liberia, en el municipio de Anorí, en el nordeste antioqueño.

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El mandatario regional fue enfático en que “es urgente recuperar la seguridad en Liberia (El Charcón), único corregimiento de Anorí”, ya que allí se vienen presentando bastantes alteraciones del orden público.

De acuerdo con la información del gobernador, el viernes se llevaron de este caserío al presidente de la Junta de Acción Comunal y a tres jóvenes más, por lo que anunció que en las próximas se realizará un consejo de seguridad.

Rendón advirtió sobre la situación de seguridad en el río Nechí, el cual estaría siendo utilizado por grupos armados ilegales para movilizarse y disputar las rentas derivadas de la minería ilegal y el narcotráfico.

“Antioquia ya entregó a la Séptima División del Ejército patrullas fluviales, adquiridas con recursos de la Tasa de Seguridad, para patrullar el río Nechí”, destacó el mandatario regional en sus redes sociales.

Rendón también le pidió al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo De La Espriella, que “llegue con toda su capacidad”, que incluye Ejército, Armada y Policía.

“La gente de Liberia necesita presencia permanente de la Fuerza Pública, recuperar la tranquilidad y vivir sin estar sometida a los criminales”, señaló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

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Precisamente, el presidente De La Espriella confirmó este sábado que tras una acción coordinada por el Gaula de la Policía y del Ejército se logró el rescate de dos personas que habían sido secuestradas en Mocoa, Putumayo.

El mandatario explicó que por la liberación de estas personas los delincuentes pedían 30 millones de pesos. Además, explicó que, en medio de la confrontación, dos de los secuestradores fueron dados de baja.

“El secuestro vuelve a tener al Estado encima. Al que secuestre, extorsione, ataque nuestra infraestructura o aterrorice a los colombianos lo vamos a perseguir con toda la capacidad legítima de nuestra Fuerza Pública”, dijo.