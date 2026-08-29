Colombia y Estados Unidos aceleran operaciones contra las redes del narcotráfico y el terrorismo en la región

Fortalecer y acelerar los planes y operaciones conjuntas contra las redes del narcotráfico y el narcoterrorismo en la región fue una de las principales conclusiones que dejó la visita del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, a Colombia.

El alto oficial estuvo varios días en Colombia para reunirse con los principales líderes militares de Colombia con el objetivo de fortalecer los esfuerzos contra esas redes criminales y reforzar la alianza de seguridad entre Estados Unidos y Colombia en el marco de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C).

Estados Unidos realiza operaciones militares cerca de la frontera con Colombia, al norte de Ecuador

Durante su visita, el general Donovan se reunió en Bogotá con el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, y con el comandante de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, para fijar las medidas que van a permitir el fortalecimiento de la lucha contra los criminales detrás del narcotráfico y el terrorismo en la región.

Después de ese encuentro, los tres altos funcionarios decidieron viajar al municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, para conocer de las tropas élite de las Fuerzas Militares de Colombia las operaciones que se vienen adelantando para desmantelar las redes criminales que siguen delinquiendo en el Pacífico sur.

Esa visita también permitió destacar las acciones concretas que siguen avanzando en el marco de la Coalición de las Américas para combatir los carteles y grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad y la soberanía del hemisferio.

El general Donovan resaltó: “La dedicación de las fuerzas colombianas con las que estuvimos esta semana es incomparable”.

La delegación de Estados Unidos también estuvo en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, una de las más azotadas por el tráfico de cocaína y la violencia por el control territorial. Al sector de San Lorenzo, territorio ecuatoriano, llegó el jefe de Defensa de ese país, general Henry Delgado, para revisar las unidades élites y la estrategia conjunta para las operaciones contra carteles y sus principales líderes.

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos explicó: “Al trabajar como un frente unido, interrumpiremos las operaciones de las organizaciones narcoterroristas, desmantelaremos su liderazgo y desarticularemos las redes violentas que amenazan nuestra seguridad y soberanía compartidas. La Coalición de las Américas contra los Carteles y el Grupo de Tarea Conjunto del hemisferio occidental avanzan con una velocidad y una determinación sin precedentes”.

Por eso, también fue necesario reunirse con altos mandos e integrantes de la Fuerza Aeroespacial de Colombia y del Ejército Nacional que participan en operaciones para desmantelar dichas redes.