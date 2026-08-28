Drástico giro en el caso del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio

El exministro del Interior de Ecuador José Serrano fue expulsado de Estados Unidos y trasladado a su país natal para enfrentar cargos judiciales. La Fiscalía General del Estado vinculó al exfuncionario de 55 años con la planificación del magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, perpetrado por sicarios en agosto de 2023.

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Serrano se desempeñó como titular de la cartera de Gobierno durante el mandato del expresidente Rafael Correa. El exministro permanecía retenido desde hacía un año en territorio estadounidense por irregularidades migratorias, momento en que se coordinó su retorno para responder ante los tribunales locales.

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Reacción del Ejecutivo y traslado a prisión de máxima seguridad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó la operación a través de sus canales oficiales al publicar imágenes del procesado en custodia.

Sobre la efectividad del procedimiento, el mandatario ecuatoriano manifestó que “lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro del Interior de Correa, nuevo huésped”, refiriéndose al centro penitenciario de extrema seguridad conocido como El Encuentro.

El exministro del Interior ecuatoriano José Serrano. Foto: Presidencia de Ecuador

El complejo carcelario fue edificado para albergar a líderes de organizaciones delictivas y exservidores públicos sentenciados por delitos graves.

En el mismo pronunciamiento público, el jefe de Estado envió una advertencia al expresidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica tras ser condenado a ocho años de prisión por hechos de corrupción.

El exministro del Interior ecuatoriano José Serrano. Foto: Presidencia de Ecuador

Posicionamiento de la defensa y acusaciones por la autoría intelectual

La actuación de los organismos de seguridad generó reacciones del entorno familiar del exfuncionario.

Tras la difusión del operativo, Paulina Serrano, hija del exministro, denunció públicamente que su padre había sido “deportado ilegalmente en violación del Derecho Internacional y de la Convención contra la Tortura”, cuestionando las garantías del proceso.

Lo dijimos, lo cumplimos.

José Serrano, ministro de interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro.

Ya mismo te toca a ti.@mashirafael pic.twitter.com/jc6TgXepb1 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 29, 2026

La acusación de la Fiscalía General del Estado vincula a siete personas en calidad de autores intelectuales del magnicidio, entre las que figuran Serrano, exlegisladores y empresarios.

Este avance judicial se suma a las condenas previas de hasta 34 años de prisión dictadas contra cinco personas identificadas como ejecutores materiales del atentado.

*Realizado con información de AFP*