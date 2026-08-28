Viajaban a celebrar un cumpleaños y terminaron detenidos por el ICE: el caso de una familia colombiana en Estados Unidos

Una familia colombiana originaria de Armenia, Quindío, permanece bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos después de haber sido detenida cuando intentaba abordar un vuelo doméstico entre Atlanta y Fort Lauderdale.

El caso ha llamado la atención porque los tres integrantes tenían una solicitud de asilo pendiente y contaban con permisos de trabajo vigentes.

Los detenidos son Sofía Pineda Cardona, de 20 años; su madre, Nora Elena Cardona Bravo; y su padre, Leonardo Pineda Hernández, según reveló CNN. La familia fue interceptada por agentes migratorios el pasado 13 de agosto en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, considerado uno de los más transitados del mundo.

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Según la información conocida hasta ahora, los tres habían superado los controles de seguridad y se encontraban en la zona de embarque cuando fueron abordados por funcionarios federales antes de abordar un vuelo con destino a Fort Lauderdale, en el estado de Florida.

El viaje tenía un carácter familiar. Sofía viajaba junto a sus padres y a su novio, Nicholas Kim, ciudadano estadounidense, para celebrar su cumpleaños en la costa de Florida. La pareja mantiene una relación desde hace aproximadamente ocho meses.

Miembros del ICE. Foto: Colprensa

Los registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) muestran que los tres colombianos ingresaron legalmente a Estados Unidos con visas de turistas, aunque en fechas distintas. Nora Elena llegó a finales de 2022, mientras que Sofía y su padre ingresaron en diciembre de 2023. Las autoridades sostienen que posteriormente permanecieron en el país más allá del tiempo autorizado por sus visas.

Tras establecerse en territorio estadounidense, los tres presentaron solicitudes de asilo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), un proceso que, de acuerdo con su defensa, continúa pendiente de resolución.

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El abogado de la familia, Julio Moreno, señaló a la CNN que durante el trámite obtuvieron permisos de trabajo y licencias de conducción emitidas legalmente, por lo que entendían que podían desplazarse dentro del país mediante vuelos nacionales mientras avanzaba su proceso migratorio.

Después de la detención, Sofía y sus padres fueron trasladados al Stewart Detention Center, ubicado en el sur de Georgia, donde continúan recluidos.

La familia colombiana permanece detenida en Georgia. Foto: CNN

La defensa presentó solicitudes de libertad bajo fianza para que puedan continuar su proceso fuera del centro de detención. Hasta el momento, las audiencias de los padres ya fueron programadas, mientras que la fecha correspondiente a Sofía sigue pendiente de confirmación.

El caso se produce en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump. El DHS indicó recientemente que revocó una política vigente durante el gobierno de Joe Biden que permitía a ciertos extranjeros con solicitudes migratorias pendientes viajar por vía aérea dentro de Estados Unidos utilizando documentación alternativa.

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Además, las autoridades explicaron que los acuerdos de intercambio de información entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) permiten identificar previamente a pasajeros con procesos migratorios abiertos, lo que ha incrementado los controles en aeropuertos del país.