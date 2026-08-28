Delcy Rodríguez confirma histórico pacto energético con EE. UU. por 100.000 millones de dólares

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó la firma de un convenio energético con los Estados Unidos para la explotación de recursos hidrocarburíferos.

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El anuncio se produjo siete meses después de la intervención militar estadounidense que culminó con la salida del poder de Nicolás Maduro, evento que transformó las relaciones diplomáticas y económicas entre ambas naciones.

El anuncio se produjo siete meses después de la intervención militar estadounidense que culminó con la salida del poder de Nicolás Maduro. Foto: AP / Adobe Stock

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Tras asumir la jefatura de Estado de forma provisional, la mandataria impulsó modificaciones normativas en las industrias minera y petrolera.

Dichas reformas estructurales promovidas bajo la supervisión de Washington permitieron la apertura a la inversión internacional y el retorno de empresas transnacionales al territorio venezolano.

Alcance del proyecto, inversiones y recaudación tributaria

El plan operativo abarca la intervención en zonas de alta capacidad productiva que permanecían sin nuevos trabajos de exploración.

Sobre los alcances del proyecto, Delcy Rodríguez indicó que “se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado”.

El país posee las reservas probadas de crudo más grandes del planeta, aunque la extracción sufrió caídas severas por el deterioro de la infraestructura.

Respecto a la magnitud de la alianza, Rodríguez señaló que el convenio “tendrá un impacto significativo en el renacimiento de nuestra nación”, calificando el acuerdo como un momento decisivo para el sector energético.

Agradecimiento institucional y contexto de la producción de crudo

El pacto bilateral fue ratificado tras la intervención del gobierno norteamericano en las negociaciones.

Venezuela announces a historic agreement with the United States government, which will have a significant impact on our nation’s revival. pic.twitter.com/qi9Q9qO4d0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 29, 2026

En sus declaraciones públicas, la mandataria venezolana expresó: “Agradezco altamente al Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, así como al Secretario de Estado, Marco Rubio, y al Gobierno estadounidense por su disposición en el desarrollo de este acuerdo”.

La industria petrolera venezolana registró una producción de 1,2 millones de barriles diarios al cierre de julio, lo que representó un incremento del 29,8 % en comparación con enero.

A través de este convenio y la flexibilización de las sanciones económicas, las autoridades buscan aproximarse a los niveles históricos de tres millones de barriles diarios que registraba el país a finales del siglo pasado.

*Realizado con información de AFP*