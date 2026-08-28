La reacción del DT del Bayern Múnich tras anotación de Luis Díaz en goleada a Stuttgart en Bundesliga: “No ha sido fácil”

Espectacular comienzo de temporada en la Bundesliga para el Bayern Múnich. En su primera salida, en el Allianz Arena, borró por completo al Stuttgart y dejó de por medio un aplastante 5-1 para ratificar que está listo para volver a dominar a placer en Alemania y ser campeón de forma anticipada, tal como sucedió en el curso pasado.

En un partido de gran intensidad y muy reñido, al menos durante el primer tiempo, el central francés Dayot Upamecano abrió el marcador al minuto 21 y adelantó al Bayern Múnich, encaminando lo que sería otra goleada. La duda era por cuántos goles se impondría ante el Stuttgart.

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Tras el empate provisional del visitante, obra de Josha Vagnoman al minuto 52, los muniqueses se pusieron 3-1 en tan solo dos minutos, gracias a un gol de Michael Olise al 55’ y un autogol del mismo Vagnoman al 57’.

En los últimos compases del juego, Aleksandar Pavlović al minuto 82 y Luis Díaz en el 90+2’, ampliaron aún más el marcador hasta el 5-1 final, para dar un golpe en pleno comienzo y avisar que la competencia está abierta para mirar cuál será el club que le plante cara a esta máquina en próximos meses.

La cuota de Luis Díaz en el dominio del Bayern Múnich

En el segundo minuto del tiempo añadido, cuando ya todo está definido, Luis Díaz tuvo el premio a tanta insistencia en los 90’. Lucho se plantó solo ante el portero Bredlow y lo batió con magistral remate tras pase del marroquí Ismael Saibari, para establecer el 5-1.

Mientras el técnico Vincent Kompany alista a su Bayern para disputar el partido de la primera ronda de la DFB Pokal contra el VfL Osnabrück el 2 de septiembre, dio unas declaraciones que denotan solamente alegría y mucha tranquilidad por el andamiaje de sus pupilos.

Kompany no se cambia por nadie

El entrenador del Bayern insistió en que el abultado marcador es resultado de la constancia y el trabajo que se viene desarrollando desde la temporada pasada. Además, destacó la entrega y la energía de cada uno de los jugadores, aunque advirtió que esto apenas comienza.

Luis Díaz y su entrenador en Bayern Múnich, Vincent Kompany Foto: Getty Images

“No se trata solo del comienzo. Simplemente intentamos seguir con lo que hicimos en los últimos años: mucha energía, muchas carreras y, por supuesto, marcar goles siempre. Los chicos lo han vuelto a demostrar hoy. Solo es un partido, solo son tres puntos. Todo vuelve a empezar de cero, no hemos ganado nada”, sentenció Kompany.

Aclaró el técnico que el juego ante el Stuttgart no fue para nada fácil y que al principio fue difícil, principalmente por el choque físico que el rival estaba proponiendo.

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich. Foto: Xinhua via AFP

“Hay que tener las mismas ganas que el primer día. Al principio fue tremendamente difícil, pero eso es normal. El Stuttgart es muy fuerte físicamente. Pero hemos mantenido la calma y las ocasiones han ido aumentando. Al final, creo que hemos ganado merecidamente, pero no ha sido fácil. Siempre hemos dado el máximo y hemos demostrado esa disposición a correr en profundidad y a apoyarnos unos a otros una y otra vez. Eso es lo que al final ha marcado la diferencia”, agregó Vincent.