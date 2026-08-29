La paz total de Petro no va más. Presidente De La Espriella desmonta mesas de diálogo con tres grupos ilegales

El presidente Abelardo De La Espriella expidió tres resoluciones con las que desmantela por completo las mesas de negociación que el gobierno del expresidente Gustavo Petro, venía adelantando con grupos armados organizados ilegales que seguieron delinquiendo en medio de los esfuerzos del Ejecutivo para encontrar una salida sin el uso de la fuerza.

SEMANA conoció las tres resoluciones que firmó el Gobierno de Abelardo De La Espriella para desmontar las mesas de negociación que existían actualmente con las disidencias del Estado Mayor, las Autodefensas Conquistadoras de Colombia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

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La Resolución 343, firmada el pasado 28 de agosto, le puso fin a la mesa de diálogos de paz que el gobierno del expresidente Gustavo Petro designó para el grupo armado organizado ilegal Estado Mayor Central, conocidos en el bajo mundo como las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco.

Ese documento deja claro que la negociación que llega a su fin estaba fijada con los bloques del Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Briceño y Frente Raúl Reyes, los cuales aparecieron después del rearme de varios exguerrilleros de las Farc que no se acogieron al acuerdo de paz con el gobierno Santos.

En esa resolución, el Gobierno ordenó: “Terminar la Mesa de Diálogos de Paz entre los representantes autorizados del Gobierno nacional y los miembros representantes del grupo armado organizado al margen de la ley, el autodenominado Estado Mayor de los. Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF - Farc-EP, por ausencia de voluntad de paz”.

Esa decisión fue tomada tras argumentar que en dicha mesa de paz se han presentado múltiples acontecimientos que le permitieron al Gobierno de De la Espriella concluir que hubo incumplimiento a los pactado, se debilitaron los diálogos y no hubo evidencia de voluntad real de paz y reinserción a la vida civil.

La Resolución 349 de este año le puso fin al Espacio de Conversación Sociojurídico que venía adelantando el entonces presidente Petro, con las estructura armada de alto impacto autodenominada Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

Ese documento también tenía la misma justificación que la decisión anterior. Ese espacio de conversación ha dejado: “Diversos acontecimientos que han debilitado las conversaciones y no ha sido posible evidenciar la voluntad real de paz y de sometimiento a la justicia”.

Por último, el Gobierno De La Espriella expidió la Resolución 346 para terminar la mesa de diálogos de paz con el autodenominado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la estructura de las disidencias de las Farc que nació en noviembre de 2024 tras la separación de la Segunda Marquetalia, los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico.

Para el Gobierno actual esa mesa de diálogos también ha tenido serios acontecimientos que han debilitado la iniciativa de negociación y tampoco se han podido evidenciar la voluntad real de paz y de reinserción a la vida civil de los integrantes de ese grupo criminal.

Así fue como el Gobierno de Abelardo De La Espriella con tres resoluciones le puso fin a las conversaciones que el gobierno del expresidente Petro intentó sacar adelante sin mayores frutos con las disidencias del Estado Mayor, las Autodefensas Conquistadoras de Colombia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.