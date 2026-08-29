Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. contó por qué ICE detuvo a familia colombiana: dijo lo que les pasará

Recientemente se ha hecho viral el caso tres integrantes de una familia colombiana que fueron detenidos por ICE cuando se encontraban en el aeropuerto Atlanta para viajar a Fort Lauderdale a celebrar un cumpleaños.

Viajaban a celebrar un cumpleaños y terminaron detenidos por el ICE: el caso de una familia colombiana en Estados Unidos

Las personas fueron identificadas como Sofía Pineda Cardona, de 20 años; su madre, Nora Elena Cardona Bravo; y su padre, Leonardo Pineda Hernández. Todos tenían una solicitud de asilo pendiente y hasta contaban con permisos de trabajo vigentes.

Por lo mismo, ha llamado la atención que se diera la captura, justo cuando estaban en la sala de embarque esperando para abordar el vuelo.

En medio de la polémica, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) aclaró el motivo por el que se dio la detención y dijo qué pasará con ellos.

Familia colombiana detenida por ICE. Foto: CNN

Por medio de un comunicado enviado a CNN en Español, un portavoz explicó que si bien los tres colombiano ingresaron de manera legal a Estados Unidos, permanecieron en el país mucho más tiempo del que legalmente podían.

“Nora Elena Cardona Bravo ingresó legalmente a Estados Unidos el 29 de diciembre de 2022 y permaneció en el país más allá de su período de estadía autorizado”, precisó.

En el caso de Sofía y Leonardo fue una respuesta similar: “Ingresaron legalmente el 10 de diciembre de 2023 y comenzaron a permanecer en el país más allá del período autorizado el 9 de junio de 2024″.

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Asimismo, el DHS confirmó que si bien el caso comenzó a sonar en las últimas horas, la detención de los colombianos se llevó a cabo el pasado 13 de agosto.

Por último, el portavoz indicó lo que pasará con cada uno de ellos. “Todos sus casos serán escuchados por un juez de inmigración y recibirán el debido proceso”, señaló.

Agentes de ICE en el aeropuerto LaGuardia, en Nuvea York. Foto: Getty Images

Julio Moreno, abogado de la familia, también habló con CNN y manifestó que a sus defendidos en su momento les entregaron permisos de trabajo y licencias de conducción que fueron emitidas de manera legal, por lo que entendieron que podrían desplazarse por el país sin problema a la espera de que avanzara su proceso migratorio.

Por el momento, los tres colombianos fueron trasladados al Stewart Detention Center, ubicado en el sur de Georgia, y allí permanecen a la espera de que se tome una decisión definitiva sobre su situación.