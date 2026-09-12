Defensoría del Pueblo se pronunció tras amenazas de las disidencias de alias Calarcá en Anorí, Antioquia

En las últimas horas, pobladores de Anorí, Antioquia, marcharon en contra de las recientes amenazas de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.

Dicho grupo criminal anunció, a través de unos mensajes vía WhatsApp que se viralizaron entre los pobladores, una serie de restricciones de movilidad a los ciudadanos, fijando unos horarios.

La Fiscalía logró una medida de aseguramiento en contra de alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc

Así mismo, los criminales indicaron que quienes no fueran de Anorí tenían 24 horas para que se fueran del municipio.

Luego de esas amenazas, Iris Marín, defensora del Pueblo, le recordó a esos criminales que dichas acciones, como las que buscan implementar en Anorí, se constituyen en infracciones del derecho internacional humanitario.

“El Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá - Córdoba ha ordenado restricciones de movilidad, conducta y el desplazamiento forzado de personas en el municipio de Anorí. Estas acciones constituyen inaceptables infracciones del derecho internacional humanitario. Exigimos al grupo armado levantar las órdenes de control poblacional y de movilidad y ceñirse al respeto del derecho internacional humanitario, como es su obligación”, dijo Marín a través de un mensaje en X.

“Calarcá le tenía la cola pisada a Petro”: Andrés Julián Rendón cuenta historia tras libertad del criminal pese a ser capturado en flagrancia

La funcionaria también recordó que la Defensoría del Pueblo ya había lanzado una alerta temprana sobre el escenario de riesgo en que se encuentran los pobladores de varios municipios de Antioquia, entre estos Anorí, debido a la presencia de diferentes grupos armados ilegales en sus territorios.

“Esta situación se genera en un escenario de riesgo advertido por @DefensoriaCol a través de la alerta temprana 023 de 2022, que cuenta con una nota de seguimiento 024 de 2026 de julio de este año, para los municipios de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí. El escenario de riesgo se caracteriza por el proceso expansivo del Clan del Golfo (autodenominado EGC) y la continuidad en el acuerdo operativo entre las disidencias de Calarcá Córdoba y el ELN, lo cual ha dado lugar a graves y permanentes afectaciones a los derechos humanos”, señaló la defensora del Pueblo en su escrito en X.

Por lo tanto, la defensora del Pueblo le pidió a los ministerios del Interior, Defensa, Justicia, a la Fiscalía, Gobernación de Antioquia, entre otras entidades, avanzar en el cumplimiento de la alerta temprana 023 de 2022.