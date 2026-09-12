Cartel del Norte del Valle: Eugenio Montoya, hermano de alias Don Diego, regresó a Colombia tras cumplir una condena en EE. UU. y lo capturaron

En las últimas horas llegó a Colombia, deportado de los Estados Unidos, Eugenio Montoya Sánchez, excabecilla del extinto Cartel del Norte del Valle, y hermano de Diego León Montoya, alias Don Diego, líder de esa extinta organización narcotraficante que paga una condena en EE. UU.

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Eugenio Montoya pagó una condena en los Estados Unidos de 19 años por delitos relacionados con narcotráfico internacional. Su extradición se llevó a cabo en 2007.

Sin embargo, luego de arribar a Bogotá en un vuelo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), Eugenio Montoya fue puesto a disposición de las autoridades colombianas.

Migración Colombia dejó a disposición de las autoridades a Eugenio Montoya Sánchez, cabecilla del cartel del Norte del Valle y requerido por Interpol, quien llegó al país deportado de los Estados Unidos.



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“Migración Colombia recibió y dejó a disposición de la Policía Nacional y la Dijín a Eugenio Montoya Sánchez, reconocido cabecilla del extinto Cartel del Norte del Valle, quien cuenta con Circular Roja de Interpol por delitos asociados a la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y falsedad en documento público. Montoya Sánchez llegó en calidad de deportado desde Estados Unidos después de pagar una condena de 19 años. Había sido condenado inicialmente a 30 años de prisión y obtuvo una salida anticipada en 2026, con una reducción de 11 años de la pena”, indicaron desde Migración Colombia.

José Luis Castañeda Tiria, director general de Migración Colombia, se refirió a la entrega de Eugenio Montoya a las autoridades colombianas.

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“Esta entrega es resultado de la cooperación efectiva entre Colombia y Estados Unidos y del trabajo articulado de Migración Colombia con la Policía Nacional y la Dijín”, dijo Castañeda.

Vale destacar que Eugenio Montoya es requerido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, Valle del Cauca, para que cumpla una condena de 50 meses de cárcel.

A este individuo, dicho Juzgado lo requiere por el delito de falsedad material en documento público.