Capturado el “bróker” del narcotráfico. Tenía una compleja red de lavado de dinero

Los narcotraficantes en el exterior tenían su principal socio en la ciudad de Cali: un bróker (intermediario). La Fiscalía aseguró que el contacto logró crear una compleja red de lavado de activos hasta ahora oculta de las autoridades; era un narco invisible, según señalaron los investigadores.

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Silvio Mauricio Ospina, de acuerdo con la Fiscalía, se convirtió en la pieza clave de varias organizaciones narcotraficantes en el exterior; era el responsable de contactar a los narcos con los traficantes, los dueños de la cocaína, y luego darle apariencia de legalidad a los recursos ilícitos que dejaba el trueque criminal.

“El requerimiento internacional precisa que Ospina Lemus presuntamente actuaba como bróker para una organización criminal de alcance transnacional. Es decir, intervenía en las transacciones de los cargamentos de clorhidrato de cocaína encargándose de la logística, el financiamiento y el blanqueo de capitales sin necesidad de tocar directamente la mercancía”, explicó la Fiscalía.

La Fiscalía recaudó los elementos de prueba en una investigación que permitió a las autoridades, incluso de los Estados Unidos, establecer la presunta responsabilidad en los delitos que se atribuyen a su actividad criminal. Con la evidencia, se adelantó un operativo para su captura con fines de extradición.

“El presunto manejo del dinero generado por una red dedicada al tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos sería uno de los roles delictivos asignados a Silvio Mauricio Ospina Lemus, alias Pedro, quien fue capturado en una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada en contra del Narcotráfico, la Sijín de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA”, advirtió la Fiscalía.

Silvio Mauricio Ospina fue capturado con fines de extradición a los Estados Unidos. Foto: Suministrada (API)

Además de conseguir los contactos para que los narcotraficantes lograran tener los cargamentos de cocaína, el señalado bróker se encargó también del blanqueo de capitales y utilizaba estrategias tecnológicas en inscriptas, empresas de papel y una serie de sistemas financieros para ocultar los recursos ilícitos.

“El procedimiento se realizó en un apartamento ubicado en Ciudadela Calle Real de Cali, en Cali (Valle del Cauca), en cumplimiento de una solicitud de extradición elevada por una Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos”, explicó Raúl Humberto González, delegado de criminalidad organizada.

El presidente Abelardo de la Espriella firmó la extradición de cinco delincuentes. Foto: Catalina Olaya Colprensa

Ospina Lemus quedará a disposición de la Fiscalía mientras adelantan todos los trámites necesarios para su extradición. Que la Corte Suprema de Justicia avale la solicitud y el presidente de la República firme el documento, el tiquete sin escalas a la justicia de los Estados Unidos.