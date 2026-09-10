Colombia tendrá este jueves una jornada marcada por contrastes.

El Ideam pronostica lluvias moderadas y fuertes en diferentes regiones, algunas acompañadas de actividad eléctrica, mientras que en otras zonas predominará el tiempo seco.

Además, hay alerta roja por sensaciones térmicas muy elevadas durante la tarde.

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Estas son las regiones donde se esperan las lluvias más fuertes

En la región Pacífica, las precipitaciones entre moderadas y fuertes se concentrarán durante la tarde y la noche en el occidente y sur de Chocó, el norte y occidente del Valle del Cauca y el occidente de Cauca y Nariño. En estas zonas existe probabilidad de tormentas eléctricas.

Para la región andina, durante la mañana se espera cielo mayormente nublado y lluvias entre moderadas y fuertes al norte de Antioquia.

En el resto de la región predominará inicialmente el tiempo seco.

Sin embargo, el panorama cambiará durante la tarde, noche y madrugada, cuando se prevén lluvias entre moderadas y fuertes en sectores de Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, el noroccidente de Cundinamarca, el occidente de Boyacá y el norte del Tolima.

En el sur del Tolima y Huila, por el contrario, se estima predominio de condiciones secas.

En la región Caribe, durante la noche y la madrugada se esperan lluvias entre moderadas y fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, en sectores del sur de Bolívar, sur del Magdalena, Sucre y sur del Cesar.

Durante la tarde podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas en sectores de Córdoba, el occidente de La Guajira y Atlántico.

En La Guajira predominará el tiempo seco durante la jornada.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam pronostica cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias ligeras a moderadas durante el día, principalmente en el sur del área.

En la Orinoquia se esperan lluvias ligeras a moderadas durante la mañana, tarde y noche en sectores de Vichada, Arauca y Casanare.

En Meta se prevén lluvias moderadas durante la tarde, la noche y la madrugada.

Durante la mañana predominará el tiempo seco en buena parte de la región amazónica, aunque en Guainía se esperan lluvias fuertes.

Para la tarde y la noche, el IDEAM pronostica lluvias entre moderadas y fuertes en sectores de Guainía, Guaviare, Vaupés, el norte de Amazonas y el oriente de Caquetá.

En Putumayo y el occidente de Caquetá predominarán las condiciones de tiempo seco.

El Ideam advierte sobre una sensación térmica muy elevada durante la tarde en amplios sectores del Caribe, zonas de la Amazonia y algunas áreas del medio Magdalena. Foto: AFP

Alerta por temperaturas y sensación térmica elevada

El pronóstico nacional también llama la atención sobre las altas temperaturas.

Se podrían registrar valores elevados en el oriente y centro de la región Caribe, los valles interandinos del río Magdalena, el occidente de la Amazonia y sectores dispersos del suroccidente de la Orinoquia.

Estas condiciones favorecerían temperaturas superiores a los promedios climatológicos.

Además, en algunos sectores los altos niveles de humedad podrían aumentar considerablemente la sensación térmica.

El Ideam mantiene alerta roja durante las horas de la tarde por sensaciones térmicas muy elevadas en amplios sectores de la región Caribe, zonas dispersas de la Amazonia y algunas áreas del medio Magdalena.