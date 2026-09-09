TransMilenio instala nuevos botones de alerta en tres estaciones de Bogotá

TransMilenio puso en funcionamiento nuevos botones de alerta en las estaciones Ricaurte, Héroes y La Castellana.

Esto hace parte de la estrategia de seguridad que busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a situaciones de violencia basada en género y otras emergencias que afecten a las personas usuarias.

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¿Cómo funciona el botón de alerta?

El mecanismo está diseñado para activar una respuesta institucional articulada en cinco pasos.

Primero, la persona afectada o un testigo presiona el botón para activar la alerta.

Luego, el Centro de Control Integrado recibe la señal en tiempo real, verifica la situación y coordina la respuesta inmediata.

El tercer paso corresponde a la verificación y coordinación, mientras que en el cuarto se produce la respuesta en sitio: se despliega la dupla territorial y se activa la ruta de atención establecida en el Protocolo TM26, que contempla un primer contacto empático, seguro y confidencial.

Finalmente, se brinda acompañamiento y seguimiento, con atención con enfoque de género, reporte del caso y articulación con entidades distritales hasta llegar a la atención especializada.

La activación del botón permite, de acuerdo con las características de cada evento, coordinar la respuesta entre el Centro de Control Integrado, los equipos territoriales, la vigilancia privada, la Policía Nacional y las entidades competentes.

Los dispositivos están diseñados para facilitar la comunicación directa con el Centro de Control Integrado y activar una respuesta institucional. Foto: TransMilenio

¿Por qué se escogieron estas estaciones?

La selección de las estaciones priorizadas responde a diferentes criterios, entre ellos el historial de violencia basada en género, la atención de situaciones de seguridad como el hurto, el flujo de usuarias y usuarios, las características del entorno urbano y la vulnerabilidad territorial.

Los nuevos botones instalados en Ricaurte, Héroes y La Castellana se suman al dispositivo que ya había sido habilitado en Minuto de Dios.

Como parte de la proyección de expansión, TransMilenio señala que 36 estaciones adicionales podrían ser equipadas con esta tecnología.

La entidad hizo además un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, invitando al uso responsable del botón, a denunciar sin miedo y a apoyar a las personas que necesiten ayuda.

Con la ampliación de esta herramienta, TransMilenio reafirma su compromiso de actuar como primer respondiente ante situaciones que afecten la seguridad de las personas usuarias, dentro de una estrategia que busca avanzar hacia un Sistema más seguro, humano y libre de violencias.

Con estos nuevos dispositivos, el Botón de Alerta ya cuenta con 14 equipos instalados en las cuatro estaciones priorizadas, con una efectividad del 98 % en la gestión exitosa de las alertas.

Se trata de un mecanismo tecnológico físico, visible y accesible que permite reportar una situación de emergencia en tiempo real dentro del Sistema y establecer una comunicación directa con el Centro de Control Integrado (CCI).

Desde allí se coordinan los apoyos necesarios, en articulación con las entidades competentes que hacen parte de la Ruta Única de Atención (RUA).

Ricaurte, Héroes y La Castellana cuentan ahora con nuevos Botones de Alerta como parte de la estrategia de seguridad de TransMilenio. Foto: TransMilenio

Uno de los resultados destacados por TransMilenio es el tiempo promedio de respuesta: 6 minutos y 30 segundos, contados desde la activación del botón hasta la llegada de la dupla territorial al lugar donde se presenta la situación.