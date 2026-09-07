Los usuarios del transporte público en Bogotá deberán tener en cuenta nuevos cambios operativos a partir del domingo 13 de septiembre de 2026.

TransMilenio anunció desvíos para 25 rutas del componente TransMiZonal y una ruta dual, debido a los cierres asociados con el avance de las obras del Corredor Carrera Séptima, en el sector de la calle 100 con carrera Séptima.

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Estas son las rutas que tendrán cambios

La modificación comenzará con el desmonte del puente vehicular ubicado en este punto de la ciudad.

En total, 25 rutas de TransMiZonal tendrán desvíos o ajustes operativos: 634, 661, Z8, 402, 442, BK916, CB109, E26B, T21, T163, BD237, AB020, BH907, HB608, T13, T25, 18-3, CA103, FC404, Z4B, BL919, T12, CA134, CA151 y 466.

A este grupo se suma la ruta dual K86, aunque en este caso el ajuste aplica únicamente durante domingos y festivos, debido a la Ciclovía.

Los principales desvíos utilizarán vías como las calles 94 y 102 y las carreras 8A, 9A y 15, dependiendo del recorrido y del sentido en el que circulen los buses.

Después de superar los puntos intervenidos, las rutas retomarán sus trazados habituales.

Cambios en sentido norte-occidente

Las rutas 634, 661, Z8, 402, 442, BK916, CB109, E26B, T21, T163, BD237 y AB020 deberán continuar por la calle 102, tomar la carrera 8A y posteriormente retomar su recorrido habitual en la calle 100.

El ajuste busca permitir que los buses superen el área afectada por los cierres derivados de las obras.

Recorridos en sentido occidente-norte

Para las rutas 661, BL919, Z8, 402, 442, BK916, T163 y AB020, el recorrido también tendrá modificaciones.

Los buses continuarán por la calle 100 hasta el retorno habilitado en la carrera 9A.

Desde allí se incorporarán a la carrera 11 en sentido norte y posteriormente tomarán la calle 106 hacia el oriente, para retornar a la carrera Séptima y continuar con su recorrido habitual hacia el norte.

La ruta T12 también tendrá un desvío

La ruta T12, que circula por la carrera Séptima en sentido sur-norte, tendrá una modificación específica.

El bus deberá girar a la izquierda en la calle 94 y avanzar hacia el occidente hasta la carrera 13. Allí realizará el retorno en sentido oriente para posteriormente retomar su recorrido por la carrera Séptima en sentido sur.

Otros cambios previstos

Las rutas CA134, 466 y CA151 se desviarán por la calle 94 hacia el occidente, luego tomarán la diagonal 92 hacia el norte y continuarán por la calle 100, según su recorrido.

En domingos y festivos, la BL919 tomará la calle 100, carrera 9A, carrera 11 y calle 106 para regresar a la carrera Séptima.

La T12 se desviará por la calle 94, diagonal 92 y calle 100, antes de retomar su recorrido habitual por la carrera 11.

Secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz habla sobre las obras en la calle 100 con carrera Séptima que obligarán a modificar temporalmente el recorrido de 25 rutas de TransMiZonal y la ruta dual K86. Foto: Cortesía TransMilenio

Cambios durante domingos y festivos por la Ciclovía

Los usuarios deberán prestar especial atención durante domingos y festivos, cuando la operación de la Ciclovía genera ajustes adicionales.

En sentido norte-occidente, las rutas BH907, HB608, T13, CA103, T21, FC404, T163, 18-3, T25 y Z4B continuarán por la calle 102, tomarán la carrera 8A y después retomarán su recorrido habitual.

Por su parte, la ruta dual K86 tomará la calle 102 hacia el occidente, continuará por la carrera 8A hacia el norte y saldrá nuevamente a la calle 100 hacia el occidente.

Posteriormente seguirá hasta la calle 67, tomará la carrera 13 hacia el sur hasta la calle 36 y desde allí subirá a la carrera Séptima para ingresar a la estación Museo Nacional.

🚧 Hoy anunciamos los nuevos desvíos que se implementarán en la cra. Séptima con calle 100, debido a la demolición del actual puente vehicular que fue construido en la década de los 60.



Esta intervención dará paso a una nueva infraestructura que pasará de dos a cuatro carriles,… pic.twitter.com/5jUOS5LKlF — IDU Bogotá (@idubogota) September 7, 2026

Cinco paraderos tendrán cambios

162A01 y 162B01: serán unificados y trasladados unos 130 metros hacia el occidente.

161A01: será reubicado y unificado con el 161B01, aproximadamente 100 metros hacia el oriente.

216A00: será trasladado unos 150 metros hacia el norte, sobre la carrera 11.

En total, los cambios comprenden cuatro paraderos de TransMiZonal y uno de la ruta dual K86.

TransMilenio recomienda a los pasajeros planear con anticipación sus viajes, revisar los horarios y verificar las paradas antes de desplazarse por este sector de Bogotá.