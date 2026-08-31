Manifestaciones afectan TransMilenio: reabren estación, pero continúan desvíos en este sector

Una manifestación registrada este lunes, 31 de agosto, generó durante el mediodía afectaciones en la operación de TransMilenio en diferentes puntos de Bogotá.

Aunque una de las novedades ya fue superada y el servicio regresó a la normalidad en la troncal Américas, todavía se presentan modificaciones en los recorridos de los buses de TransMiZonal cerca de la Universidad Distrital, sede Macarena.

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La primera se registró en la troncal Américas, a la altura de la Universidad Distrital, sede Paiba, donde la presencia de manifestantes llevó a TransMilenio a implementar un contraflujo y suspender temporalmente la operación de la estación Ricaurte por la calle 13.

Hacia las 12:52 p. m., la entidad confirmó que los manifestantes se retiraron del lugar, permitiendo restablecer la operación habitual de los servicios troncales.

Con el levantamiento de la manifestación, se canceló el contraflujo que había sido habilitado desde la calle 13 con carrera 32 hasta la carrera 27, en el costado oriental de Ricaurte. Asimismo, la estación Ricaurte por la calle 13 retomó su operación. De esta manera, el servicio en este punto de la ciudad volvió a funcionar bajo sus condiciones habituales, luego de la afectación ocasionada por la movilización.

TransMilenio. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otro lado, la situación continúa generando modificaciones en inmediaciones de la Universidad Distrital, sede Macarena, debido a que permanece una manifestación ajena a la operación del sistema, específicamente en la carrera Tercera con calle 26A. Por la situación, los buses de TransMiZonal continúan realizando desvíos para evitar el punto donde se desarrolla la movilización.

TransMilenio mantiene el seguimiento de ambas situaciones y ha ido ajustando la operación de acuerdo con la evolución de las manifestaciones. Mientras en la troncal Américas ya se normalizó el servicio, los usuarios que se movilicen por el sector de la Universidad Distrital, sede Macarena, deberán tener en cuenta los desvíos que continúan activos.

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La entidad recomienda a los pasajeros mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales antes y durante sus recorridos, especialmente si sus rutas pasan por las zonas donde todavía se presentan manifestaciones. Asimismo, se recomienda a los usuarios tener en cuenta las modificaciones con el propósito de evitar inconvenientes dentro del sistema.

Las autoridades mantienen el seguimiento de las diferentes problemáticas que se presentan en la ciudad para garantizar la operación adecuada del sistema de transporte público de los bogotanos.