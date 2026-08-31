Inundaciones en Guayabetal: gobernador de Cundinamarca monitorea el plan de contingencia y evalúa paso alterno para 11 veredas

Las autoridades de Cundinamarca definieron nuevas acciones para atender las afectaciones provocadas por el aumento de las lluvias y la persistente acumulación de material bajo la estructura del puente El Ocal, sobre el cauce de los ríos Negro y Blanco, en Guayabetal.

Las medidas fueron anunciadas por el gobernador Jorge Rey después de una visita técnica realizada por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), Gestión del Riesgo y la Jefatura de Gabinete.

Emergencia por lluvias en Guayabetal, Cundinamarca: nivel del agua en los ríos Negro y Blanco amenaza con llevarse estructura del puente Ocal

Más maquinaria para retirar el material y una vía alterna

En el sector de El Ocal serán dispuestos tres equipos del ICCU, dos de brazo largo y uno estándar.

Además, dos equipos de oruga y cerca de 10 volquetas para continuar con las labores de retiro del material acumulado.

En “el Ocal dispondremos de tres equipos del @ICCUGOB, dos de brazo largo y uno estándar, dos equipos de oruga y cerca de 10 volquetas para continuar retirando el material” afirmo en su red social en gobernador Jorge Emilio Rey.

La Gobernación también anunció que evaluará la construcción de una tarabita para facilitar el traslado de alimentos, víveres y enseres mientras continúen las dificultades de acceso.

Otra de las medidas anunciadas es la habilitación de una vía alterna que comenzará en El Ocal, pasará por San Antonio, Conucos, Las Mesas y el sector Las Z, hasta conectar con Gutiérrez.

La administración departamental también realizará un monitoreo permanente en Los Canes, Susumuco, El Ocal y Hoya Negra, como parte del seguimiento a las condiciones generadas por las lluvias.

En Hoya Negra, el ICCU entregará los materiales necesarios para las obras hidráulicas, mientras que el municipio aportará la mano de obra.

Por su parte, Gestión del Riesgo enviará profesionales hidráulicos y geólogos para acompañar al municipio durante las visitas técnicas y evaluar las condiciones de los diferentes sectores.

El gobernador Jorge Rey anunció nuevas medidas para atender las afectaciones por las lluvias en Guayabetal y facilitar el acceso a las zonas afectadas. Foto: Captura de pantalla X @JorgeEmilioRey

También revisarán las condiciones en Los Canes

En Los Canes, las autoridades trabajarán para conservar transitable la vía alterna mientras disminuyen las lluvias, al tiempo que se determina el estado real del puente.

El gobernador Jorge Rey señaló que, junto con el alcalde de Guayabetal, José Simón Mejía, y su equipo, realizarán evaluaciones periódicas de las afectaciones.

Con esto, se podrán adoptar las acciones contingentes necesarias para disminuir el impacto del actual ciclo de lluvias en la región.

Las nuevas medidas se suman a las acciones ejecutadas durante los últimos días y buscan mantener la atención sobre los sectores afectados, mientras avanzan las labores de retiro de material y se implementan alternativas para facilitar el acceso.