Bomberos de Bogotá dio detalles del fuerte incendio en Bosa de este viernes 28 de agosto

Un incendio de grandes proporciones se registró sobre las dos de la tarde de este viernes 28 de agosto en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. El fuego se concentró en la carrera 88I con calle 75 Sur, donde las llamas consumieron tres bodegas dedicadas al almacenamiento de material reciclado.

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La cercanía del fuego a sectores residenciales generó alarma entre los habitantes de la zona, quienes solicitaron la presencia de los organismos de socorro. Las unidades de emergencia acudieron al lugar para evitar la propagación de las llamas hacia las viviendas vecinas.

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Reporte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Para atender la emergencia, la institución desplegó maquinaria pesada y personal especializado. A través de sus canales oficiales, el cuerpo de socorro informó que “con apoyo de los equipos especializados de Vehículos de Emergencia y Técnico de Rescate, controlamos un incendio estructural en tres bodegas”.

🚨 Con apoyo de los equipos especializados de Vehículos de Emergencia y Técnico de Rescate, controlamos un incendio estructural en tres bodegas con material reciclado, en la Carrera 88I con Calle 75 Sur. Incidente en desarrollo. — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 28, 2026

Con el paso de las horas, los uniformados avanzaron en las labores de sofocación del fuego. En un primer balance, la entidad reportó que “el incendio se encuentra controlado en un 70 %” y confirmó la intervención de expertos en la escena.

Estado final de la emergencia e investigación

Tras la aplicación de los protocolos de contención, la entidad emitió un último reporte de progreso sobre el área afectada. La institución indicó que “al momento se encuentra controlado en un 95 %” y precisó que “no se reportan personas lesionadas, se asegura el área”.

Actualización: Al momento se encuentra controlado en un 95%. No se reportan personas lesionadas, se asegura el área. — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 28, 2026

El organismo solicitó el acompañamiento del equipo de Investigación de Incendios para inspeccionar los escombros y determinar las causas del incidente. Las autoridades de la capital mantienen acordonado el perímetro para prevenir riesgos adicionales.

La emergencia duró alrededor de dos horas en ser controlada en su totalidad y, afortunadamente, no dejó ningún tipo de heridos, solo pérdidas materiales, según confirmó Bomberos de Bogotá.