Ministro de Agricultura pide apoyo de gremios para atender afectaciones por incendios en Tolima

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, visitó este miércoles las zonas afectadas por los incendios forestales en Tolima y pidió a los gremios ganaderos y frutícolas acompañar a los productores agropecuarios que han registrado pérdidas por la emergencia.

Estremecedoras imágenes de la lucha para apagar los voraces incendios forestales en el Tolima

Durante su visita al departamento, el funcionario señaló que el Gobierno nacional activó medidas de apoyo para atender las necesidades inmediatas y de mediano plazo de los agricultores y ganaderos afectados, entre ellas líneas de crédito y procesos de reestructuración de cartera.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. Foto: FOTO: SUMINISTRADA A SEMANA

Dangond indicó que sostuvo una reunión con productores del departamento para conocer las afectaciones y definir acciones de atención.

“Sostuve una reunión de más de ocho horas con todos los agricultores y ganaderos de este departamento. Nosotros ya activamos un plan de ayuda, un plan de choque para resolver algunos problemas urgentes y otros a largo plazo”, afirmó.

#BoletínDePrensa 🗞️ | Hoy, el ministro Indalecio Dangond fue testigo de los incendios forestales que afectan a los productores agropecuarios de #Tolima. 🐄



Desde allí, hizo un llamado enfático a la solidaridad para que los gremios ganaderos y frutícolas acompañen en territorio a… pic.twitter.com/9xnuAh7weL — Min. de Agricultura (@MinAgricultura) August 26, 2026

El ministro hizo un llamado a los gremios del sector agropecuario para que participen en la atención de los productores afectados mediante aportes de insumos y asistencia técnica.

“Yo les pido desde aquí a todos los gremios del sector agropecuario para que se solidaricen con los productores del campo de aquí del Tolima, aportando abonos, aportando pacas de heno”, manifestó.

Según el funcionario, las autoridades coordinarán un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde el Ministerio de Agricultura para apoyar la recuperación de las actividades productivas.

“Nosotros estaremos coordinando un PMU desde el Ministerio de Agricultura para ayudarles a recuperar, por lo menos, el ganado que no se les muera en las más de 20 mil hectáreas que han incendiado los pirómanos en este departamento”, señaló.

Dangond también solicitó a los gremios ganaderos trasladar parte de sus acciones al territorio y acompañar a sus afiliados afectados por la emergencia.

“Pedirle a todos los gremios ganaderos que no se queden en la zona de confort de Bogotá y vengan a aportar a ellos también la ayuda que el Ministerio de Agricultura”, dijo.

Frente a las obligaciones financieras de los productores, el ministro informó que se activaron medidas para facilitar el acceso a recursos y aliviar la carga económica. “Ya nosotros activamos un plan de crédito, un plan de reestructuración de cartera”, explicó.

Además, indicó que se solicitará a la Superintendencia Financiera evaluar la suspensión temporal de pagos de créditos agropecuarios en las regiones afectadas por el fenómeno de El Niño.

Abelardo De La Espriella viajará a Ibagué para atender la emergencia por incendios: “No vamos a bajar la guardia”

“Estamos solicitando a Asobancaria que, por favor, congele las amortizaciones de la cartera agropecuaria, no solamente en el Tolima y en los departamentos del terremoto, sino en todos los departamentos donde el fenómeno de El Niño ha impactado la producción agrícola y pecuaria”, afirmó.

El ministro señaló que la atención de la emergencia requiere la participación conjunta del Gobierno, los gremios y los productores afectados.