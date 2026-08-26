Nequi tendrá suspensión de servicios clave: estas son las horas en las que no podrá usar la app

Nequi anunció que realizará una nueva actualización de sus sistemas durante el inicio de septiembre de 2026, un proceso que implicará la suspensión temporal de algunos de sus servicios más utilizados por los usuarios.

Nequi iniciará un cambio a partir del 1 de septiembre. ¿Qué diferencia tendrán los usuarios?

La compañía informó que las novedades se presentarán entre el lunes 31 de agosto y el martes 1 de septiembre de 2026, debido a trabajos técnicos que buscan mejorar el funcionamiento de la plataforma, fortalecer sus procesos y ofrecer una experiencia más estable para quienes utilizan la aplicación financiera.

Nequi realizará un mantenimiento de sus servicios. Foto: SEMANA

Durante este periodo, algunas operaciones no estarán disponibles en horarios específicos. Por esta razón, Nequi recomendó a sus usuarios revisar las franjas de mantenimiento y adelantar aquellas transacciones que puedan requerirse durante los momentos de interrupción.

Uno de los servicios que tendrá una pausa temporal serán las transferencias a otros bancos a través de ACH, que no estarán habilitadas el lunes 31 de agosto entre las 4:50 p. m. y las 6:30 p. m.

Asimismo, los pagos PSE y las recargas PSE tendrán una interrupción entre las 11:00 p. m. del lunes 31 de agosto y las 12:00 a. m. del martes 1 de septiembre. Durante ese periodo, los usuarios no podrán realizar este tipo de operaciones desde la plataforma.

Otro de los servicios incluidos en la actualización serán las transacciones realizadas a través de Bre-B, que estarán temporalmente suspendidas entre las 10:00 p. m. del lunes 31 de agosto y la 1:30 a. m. del martes 1 de septiembre.

Nequi anunció los servicios que no estarán disponibles. Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y Nequi

Por su parte, las transacciones de Nequi a Bancolombia y el servicio de Plata al toque tendrán una interrupción en el mismo horario: desde las 11:50 p. m. del lunes 31 de agosto hasta la 1:30 a. m. del martes 1 de septiembre.

En el caso de las remesas, la suspensión se extenderá durante un periodo más amplio. Este servicio no estará disponible entre las 11:00 p. m. del lunes 31 de agosto y las 3:00 a. m. del martes 1 de septiembre.

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Finalmente, los usuarios que utilicen PayPal deberán tener en cuenta que este servicio tendrá una pausa el martes 1 de septiembre entre las 3:00 a. m. y las 4:00 a. m.

Nequi señaló que estas actualizaciones hacen parte de sus procesos de mejora tecnológica y pidió a sus usuarios tener presentes los horarios para evitar inconvenientes al momento de realizar sus movimientos de dinero.

La entidad aseguró que, una vez finalizadas las labores programadas, los servicios retomarán su funcionamiento habitual.