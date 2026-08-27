¿Hay humo de incendios en su zona? Minsalud explica qué hacer para proteger sus pulmones

El humo de los incendios forestales y las altas temperaturas encendieron una alerta sanitaria en Colombia.

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció el fortalecimiento de las acciones de vigilancia, prevención, atención y comunicación del riesgo para reducir las posibles afectaciones en la población.

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Un escenario de altas temperaturas y menos lluvias

La medida se adopta en un escenario marcado por la reducción de las lluvias, temperaturas elevadas y el fortalecimiento de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Uno de los principales riesgos está relacionado con la calidad del aire.

Según el Ministerio de Salud, la exposición al humo de los incendios forestales puede aumentar la concentración de material particulado y afectar las vías respiratorias.

Esta situación puede agravar enfermedades crónicas como el asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, conocida como EPOC.cia.

Toda la población no enfrenta el riesgo de la misma manera.

Minsalud identifica como grupos que requieren especial protección a los niños y niñas, las personas mayores, las mujeres gestantes y quienes tienen enfermedades respiratorias, cardiovasculares u otras condiciones crónicas.

El problema puede aumentar cuando el humo permanece cerca de zonas habitadas o cuando las condiciones meteorológicas favorecen la acumulación de contaminantes.

Por ello, la recomendación de las autoridades es reducir al máximo el tiempo de exposición y seguir los reportes oficiales sobre la calidad del aire y las condiciones ambientales.

El Ministerio aconseja evitar el ejercicio y las actividades físicas intensas al aire libre durante los episodios de contaminación y permanecer en espacios interiores cuando sea posible.

Si es necesario desplazarse o permanecer en las zonas afectadas, recomienda utilizar tapabocas.

Las personas que tienen tratamientos médicos por enfermedades preexistentes deben mantenerlos y contar con los medicamentos formulados.

También es importante prestar atención a cualquier cambio en los síntomas habituales.

Hay señales que requieren atención médica inmediata.

Entre ellas están la dificultad para respirar, dolor en el pecho, aumento importante de la tos, silbidos al respirar, alteraciones del estado de conciencia o un empeoramiento de una enfermedad crónica.

Tos persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho y silbidos al respirar son algunas de las señales de alerta que requieren atención médica. Foto: Getty Images

La advertencia sanitaria no se limita al humo. Las altas temperaturas también pueden generar problemas de salud, especialmente cuando la exposición es prolongada.

El Ministerio recomienda mantener una hidratación frecuente con agua potable, evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde y buscar lugares frescos, ventilados y protegidos siempre que sea posible.

Las medidas anunciadas por el Ministerio están relacionadas con la Circular Externa Conjunta 023 del 10 de julio de 2026, que establece orientaciones para la preparación y respuesta del sector salud durante la temporada seca y el fenómeno de El Niño 2026-2027.

Minsalud reforzará la vigilancia de los efectos del humo y las altas temperaturas en la salud mediante SARA, SIVIGILA y VIGIFRA, sistemas que permitirán monitorear los riesgos y orientar la respuesta de las autoridades.

Estos mecanismos serán complementados con información de las autoridades competentes y de los propios servicios de salud.

El objetivo es identificar a las poblaciones expuestas, anticipar las necesidades de atención y orientar las medidas de prevención y protección en los territorios donde exista mayor riesgo.