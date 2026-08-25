La rehabilitación cardiaca es clave después de una intervención, pero mantener la motivación y cumplir con las rutinas puede ser todo un reto.

Para facilitar este proceso nació Heart Hero, una plataforma que combina tecnología, ejercicio y seguimiento médico.

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Una rutina pensada para cada paciente

En Colombia, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de muerte.

Por eso, después de una cirugía o un evento cardiovascular, la rehabilitación se convierte en una parte fundamental de la recuperación.

El proceso incluye educación, prevención, apoyo emocional y ejercicio supervisado.

Precisamente este último componente es uno de los mayores desafíos, pues cada paciente necesita una rutina acorde con sus condiciones y debe mantener la constancia.

Heart Hero fue desarrollado por investigadores de la Universidad de La Sabana para responder a ese reto.

El proyecto reúne el trabajo de profesionales de Fisioterapia, Medicina e Ingeniería y utiliza inteligencia artificial para acompañar al paciente durante las sesiones.

La plataforma recopila información de entrevistas y pruebas, genera un perfil de riesgo y se configura de acuerdo con la prescripción realizada por el equipo médico y de fisioterapia.

Durante las sesiones, el sistema permite monitorear variables como la frecuencia cardiaca y la percepción del esfuerzo.

Estos datos pueden ayudar a los profesionales a evaluar la evolución del paciente y tomar decisiones sobre la progresión del ejercicio.

“Durante la rehabilitación, el sistema permite al equipo tratante monitorear el desarrollo de la sesión”, explica Indira Rodríguez, una de las investigadoras del proyecto.

El paciente como protagonista

La iniciativa es liderada por Indira Rodríguez, profesora del programa de Fisioterapia, junto con Claudia Rocío Mondragón Rinta y María Leonor Rengifo, fisiatras de la Clínica Universidad de La Sabana, y Santiago Toledo Cortés, profesor de la Facultad de Ingeniería.

El proyecto reúne conocimientos de salud, ingeniería y transferencia tecnológica para desarrollar una herramienta que busca transformar la experiencia de los pacientes durante su recuperación.

“La rehabilitación cardíaca no debería sentirse como una rutina monótona ni como una carga para el paciente. Debe ser un proceso que motive, que permita comprender el valor del ejercicio y que contribuya realmente a mejorar la calidad de vida”, explica Rodríguez.

Integrantes del equipo que lidera el desarrollo de Heart Hero para apoyar la rehabilitación cardiaca. Foto: Cortesía Universidad de la Sabana

Uno de los objetivos de Heart Hero es mejorar el seguimiento y la adherencia al tratamiento.

La plataforma almacena información de las sesiones y permite comparar el comportamiento del paciente a lo largo del proceso, además de generar reportes para el equipo médico.

La herramienta no busca reemplazar al profesional de la salud.

Por el contrario, pretende ofrecer información que sirva como apoyo para las decisiones clínicas y reducir parte de la carga administrativa.

Actualmente, Heart Hero se encuentra en fase de prototipo funcional, con un Nivel de Madurez Tecnológica 4 (TRL 4), y adelanta pruebas de laboratorio en la Clínica Universidad de La Sabana.

La expectativa es probar posteriormente la plataforma con pacientes de entre 30 y 65 años que participen en programas de rehabilitación cardiaca.

El siguiente paso será avanzar hacia la gamificación, con la posibilidad de convertir la herramienta en una experiencia similar a un videojuego.

La apuesta es sencilla y busca que rehabilitar el corazón deje de sentirse como una rutina monótona y que el paciente tenga un papel más activo en su propia recuperación.