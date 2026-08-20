El impacto del terremoto del 10 de agosto no solo dejó daños en viviendas, infraestructura y centros de salud.

También puso en una situación de vulnerabilidad económica a trabajadores del sector que estaban vinculados mediante contratos de prestación de servicios (OPS) o esquemas de tercerización.

Ante este panorama, el Colegio Médico Colombiano pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para proteger a este personal.

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El llamado del Colegio Médico Colombiano

La solicitud fue divulgada públicamente por el Colegio Médico Colombiano.

A través de ella señala que el gremio pidió acciones para los trabajadores de la salud contratados por OPS o mediante tercerización que, como consecuencia de la emergencia, quedaron sin ingresos y sin una protección laboral efectiva.

Entre las medidas planteadas están mecanismos de estabilidad laboral, subsidios económicos y alivios en los aportes a la seguridad social.

Esto con el propósito de evitar que la pérdida temporal o definitiva de sus fuentes de trabajo agrave las consecuencias económicas que dejó el desastre.

El terremoto ocurrido el 10 de agosto afectó a distintos departamentos del país y provocó daños importantes en viviendas, infraestructura y establecimientos de salud.

En uno de los balances divulgados después del desastre se reportaron afectaciones en cientos de centros de salud, además de miles de viviendas destruidas o averiadas.

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En ese escenario, los trabajadores que prestaban sus servicios mediante contratos que dependen de la continuidad de la operación de una institución pueden enfrentar una situación particularmente compleja cuando la entidad resulta afectada, suspende actividades o modifica temporalmente su funcionamiento.

El llamado del Colegio busca precisamente que la emergencia no termine trasladando todo el impacto económico a quienes prestaban sus servicios en esas condiciones.

#Atención El Colegio Médico Colombiano pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para proteger a los trabajadores de la salud contratados por OPS o mediante tercerización que, tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, quedaron sin ingresos y sin protección laboral… pic.twitter.com/T2tmHGuSlf — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 20, 2026

La discusión también alcanza el pago de los aportes al sistema de seguridad social.

De hecho, apenas unas semanas antes del terremoto, los ministerios de Hacienda, Trabajo y Salud habían expedido la Circular Externa 20 de 2026.

Esta contenía los lineamientos relacionados con la certificación de afiliación y pago de trabajadores independientes contratistas por prestación de servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La petición del Colegio Médico plantea ahora que, frente a una situación extraordinaria como la generada por el terremoto, se estudien mecanismos que permitan aliviar esa carga para quienes perdieron sus ingresos.

Ahora queda una pregunta central sobre la atención de la emergencia: ¿cómo garantizar la protección económica de quienes hacen parte del personal de salud cuando el desastre natural afecta a las instituciones y contratos?